https://ria.ru/20231123/vzryv-1911258622.html

Украинец получил 18 лет колонии за взрыв в мелитопольском МРЭО

Украинец получил 18 лет колонии за взрыв в мелитопольском МРЭО - РИА Новости, 23.11.2023

Украинец получил 18 лет колонии за взрыв в мелитопольском МРЭО

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Голубева, который устроил взрыв в здании МРЭО в Мелитополе и... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:53

2023-11-23T10:53

2023-11-23T11:24

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

запорожская область

мелитополь

украина

гибдд мвд рф

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911268359_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_f3be521085bec8056cc848ea50c4ff9c.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Голубева, который устроил взрыв в здании МРЭО в Мелитополе и планировал еще два теракта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Голубеву окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сказал судья. По версии следствия, в конце февраля - начале августа 2022 года Голубев, находясь в Запорожье, был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Под его руководством он прошел обучение, в частности, по изготовлению СВУ. Позже, получив составные части взрывных устройств, Голубев перевез их в Мелитополь и спрятал в тайнике, а потом сделал из них три взрывных устройства. От сотрудника военной разведки Украины, по данным обвинительного заключения, Голубев получил информацию об объектах, на которых нужно совершить взрывы: на участке дороги, в зданиях МРЭО и военно-гражданской администрации Запорожской области, расположенных в Мелитополе. Голубев 8 августа установил одно из СВУ на заборе рядом с участком дороги, где проходил маршрут следования представителей администрации Запорожской области. Взорвать его он планировал до конца месяца, но не смог, так как взрывчатку обнаружили сотрудники ФСБ. 10 августа он установил взрывчатку с таймером на вечер того же дня на окно возле главного входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области. В результате взрыва был поврежден фасад и внутреннее помещение здания. Третий взрыв Голубев планировал устроить в августе у здания администрации, но силовики обнаружили его тайник со взрывчаткой. Голубеву вменялись статьи УК РФ "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности".

https://ria.ru/20231116/napadenie-1909823018.html

https://ria.ru/20231121/vsu-1910847710.html

россия

запорожская область

мелитополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, запорожская область, мелитополь, украина, гибдд мвд рф, ситуация в днр и лнр