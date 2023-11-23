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Украинец получил 18 лет колонии за взрыв в мелитопольском МРЭО - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 23.11.2023 (обновлено: 11:24 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/vzryv-1911258622.html
Украинец получил 18 лет колонии за взрыв в мелитопольском МРЭО
Украинец получил 18 лет колонии за взрыв в мелитопольском МРЭО - РИА Новости, 23.11.2023
Украинец получил 18 лет колонии за взрыв в мелитопольском МРЭО
Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Голубева, который устроил взрыв в здании МРЭО в Мелитополе и... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:53
2023-11-23T11:24
специальная военная операция на украине
происшествия
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запорожская область
мелитополь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Голубева, который устроил взрыв в здании МРЭО в Мелитополе и планировал еще два теракта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Голубеву окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сказал судья. По версии следствия, в конце февраля - начале августа 2022 года Голубев, находясь в Запорожье, был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Под его руководством он прошел обучение, в частности, по изготовлению СВУ. Позже, получив составные части взрывных устройств, Голубев перевез их в Мелитополь и спрятал в тайнике, а потом сделал из них три взрывных устройства. От сотрудника военной разведки Украины, по данным обвинительного заключения, Голубев получил информацию об объектах, на которых нужно совершить взрывы: на участке дороги, в зданиях МРЭО и военно-гражданской администрации Запорожской области, расположенных в Мелитополе. Голубев 8 августа установил одно из СВУ на заборе рядом с участком дороги, где проходил маршрут следования представителей администрации Запорожской области. Взорвать его он планировал до конца месяца, но не смог, так как взрывчатку обнаружили сотрудники ФСБ. 10 августа он установил взрывчатку с таймером на вечер того же дня на окно возле главного входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области. В результате взрыва был поврежден фасад и внутреннее помещение здания. Третий взрыв Голубев планировал устроить в августе у здания администрации, но силовики обнаружили его тайник со взрывчаткой. Голубеву вменялись статьи УК РФ "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности".
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происшествия, россия, запорожская область, мелитополь, украина, гибдд мвд рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Запорожская область, Мелитополь, Украина, ГИБДД МВД РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинец получил 18 лет колонии за взрыв в мелитопольском МРЭО

Суд приговорил украинца Голубева к 18 годам колонии за взрыв в МРЭО в Мелитополе

© РИА Новости / Сергей ПивоваровГражданин Украины Дмитрий Голубев, устроивший взрыв в здании МРЭО ГИБДД в Мелитополе во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. 23 ноября 2023
Гражданин Украины Дмитрий Голубев, устроивший взрыв в здании МРЭО ГИБДД в Мелитополе во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. 23 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Гражданин Украины Дмитрий Голубев, устроивший взрыв в здании МРЭО ГИБДД в Мелитополе во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. 23 ноября 2023
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Голубева, который устроил взрыв в здании МРЭО в Мелитополе и планировал еще два теракта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Голубеву окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сказал судья.
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По версии следствия, в конце февраля - начале августа 2022 года Голубев, находясь в Запорожье, был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Под его руководством он прошел обучение, в частности, по изготовлению СВУ. Позже, получив составные части взрывных устройств, Голубев перевез их в Мелитополь и спрятал в тайнике, а потом сделал из них три взрывных устройства. От сотрудника военной разведки Украины, по данным обвинительного заключения, Голубев получил информацию об объектах, на которых нужно совершить взрывы: на участке дороги, в зданиях МРЭО и военно-гражданской администрации Запорожской области, расположенных в Мелитополе.
Голубев 8 августа установил одно из СВУ на заборе рядом с участком дороги, где проходил маршрут следования представителей администрации Запорожской области. Взорвать его он планировал до конца месяца, но не смог, так как взрывчатку обнаружили сотрудники ФСБ. 10 августа он установил взрывчатку с таймером на вечер того же дня на окно возле главного входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области. В результате взрыва был поврежден фасад и внутреннее помещение здания. Третий взрыв Голубев планировал устроить в августе у здания администрации, но силовики обнаружили его тайник со взрывчаткой.
Голубеву вменялись статьи УК РФ "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЗапорожская областьМелитопольУкраинаГИБДД МВД РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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