https://ria.ru/20231123/vzryv-1911213093.html

Губернатор штата заявила, что взрыв на границе с Канадой не был терактом

Губернатор штата заявила, что взрыв на границе с Канадой не был терактом - РИА Новости, 23.11.2023

Губернатор штата заявила, что взрыв на границе с Канадой не был терактом

Власти США не видят указаний на то, что взрыв автомобиля в среду на мосту на границе с Канадой был терактом, заявила на пресс-конференции губернатор штата... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T01:37

2023-11-23T01:37

2023-11-23T01:37

в мире

канада

сша

взрыв на мосту между сша и канадой

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Власти США не видят указаний на то, что взрыв автомобиля в среду на мосту на границе с Канадой был терактом, заявила на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул. "Никаких признаков террористической деятельности применительно к данной аварии не просматривается", - сказала Хокул, комментируя резонансный инцидент на границе двух стран. Она также сообщила, что на фоне случившегося поезда американского национального железнодорожного перевозчика Amtrak временно приостановили движение между штатом Нью-Йорк и Канадой. Комментируя ситуацию вокруг авиасообщения в штате, Хокул заявила журналистам, что аэропорт Баффало Ниагара не приостанавливал свою работу, хотя ранее Федеральное управление по гражданской авиации анонсировало, что воздушная гавань на двое суток приостановит прием и отправку международных рейсов. Инцидент произошел в среду днем на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, где, по предварительным данным, погибли два человека.

https://ria.ru/20231122/vzryv-1911208656.html

канада

сша

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в мире, канада, сша, взрыв на мосту между сша и канадой