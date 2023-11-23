Рейтинг@Mail.ru
Губернатор штата заявила, что взрыв на границе с Канадой не был терактом - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/vzryv-1911213093.html
Губернатор штата заявила, что взрыв на границе с Канадой не был терактом
Губернатор штата заявила, что взрыв на границе с Канадой не был терактом - РИА Новости, 23.11.2023
Губернатор штата заявила, что взрыв на границе с Канадой не был терактом
Власти США не видят указаний на то, что взрыв автомобиля в среду на мосту на границе с Канадой был терактом, заявила на пресс-конференции губернатор штата... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T01:37
2023-11-23T01:37
в мире
канада
сша
взрыв на мосту между сша и канадой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/41/1553294187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05e0921c328b3ab229acbf5080fc8731.jpg
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Власти США не видят указаний на то, что взрыв автомобиля в среду на мосту на границе с Канадой был терактом, заявила на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул. "Никаких признаков террористической деятельности применительно к данной аварии не просматривается", - сказала Хокул, комментируя резонансный инцидент на границе двух стран. Она также сообщила, что на фоне случившегося поезда американского национального железнодорожного перевозчика Amtrak временно приостановили движение между штатом Нью-Йорк и Канадой. Комментируя ситуацию вокруг авиасообщения в штате, Хокул заявила журналистам, что аэропорт Баффало Ниагара не приостанавливал свою работу, хотя ранее Федеральное управление по гражданской авиации анонсировало, что воздушная гавань на двое суток приостановит прием и отправку международных рейсов. Инцидент произошел в среду днем на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, где, по предварительным данным, погибли два человека.
https://ria.ru/20231122/vzryv-1911208656.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/41/1553294187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1bea393f64200da569ad8bc276adae56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, взрыв на мосту между сша и канадой
В мире, Канада, США, Взрыв на мосту между США и Канадой
Губернатор штата заявила, что взрыв на границе с Канадой не был терактом

Губернатор: власти США не видят признаков того, что взрыв машины был терактом

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкМост через реку Ниагара в штате Нью Йорк, США
Мост через реку Ниагара в штате Нью Йорк, США - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Мост через реку Ниагара в штате Нью Йорк, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Власти США не видят указаний на то, что взрыв автомобиля в среду на мосту на границе с Канадой был терактом, заявила на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.
«
"Никаких признаков террористической деятельности применительно к данной аварии не просматривается", - сказала Хокул, комментируя резонансный инцидент на границе двух стран.
Она также сообщила, что на фоне случившегося поезда американского национального железнодорожного перевозчика Amtrak временно приостановили движение между штатом Нью-Йорк и Канадой.
Комментируя ситуацию вокруг авиасообщения в штате, Хокул заявила журналистам, что аэропорт Баффало Ниагара не приостанавливал свою работу, хотя ранее Федеральное управление по гражданской авиации анонсировало, что воздушная гавань на двое суток приостановит прием и отправку международных рейсов.
Инцидент произошел в среду днем на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, где, по предварительным данным, погибли два человека.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
СМИ раскрыли новую версию взрыва на мосту между США и Канадой
Вчера, 23:43
 
В миреКанадаСШАВзрыв на мосту между США и Канадой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала