Детей участников СВО с Алтая отправят на выставку "Россия" за счет бюджета

БАРНАУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Детей участников спецоперации из Алтайского края отправят на выставку "Россия" в Москву за счет регионального бюджета, такое поручение дал губернатор Виктор Томенко. "Виктор Томенко… дал поручение рассмотреть возможность отправить за счет средств бюджета детей участников СВО в Москву на выставку-форум "Россия", чтобы ребята смогли лучше узнать свою страну. Сегодня в планах региона направить 750 учащихся со всего Алтайского края на выставку. Это активисты "Движения первых", среди которых есть и дети участников СВО. После обращения ветеранов губернатор поручил профильным органам власти внести предложения по отправке в Москву дополнительно нескольких отдельных групп, сформированных из детей участников СВО", - сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что все школьники - дети бойцов спецоперации вне зависимости от возраста получат новогодние подарки. "Оказываем бойцам и их семьям первоочередную помощь по газификации, расселению-переселению из ветхого и аварийного жилья, детям-сиротам, работающим в зоне СВО, - по ускоренному предоставлению жилья…", - цитирует главу региона пресс-служба правительства. Также в сообщении пресс-службы говорится о том, что расширяются категории получателей мер поддержки, и эта работа не приостанавливается. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. На выставке представлены главные достижения России.
Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников "Алтай мастеровой". Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Детей участников спецоперации из Алтайского края отправят на выставку "Россия" в Москву за счет регионального бюджета, такое поручение дал губернатор Виктор Томенко.
"Виктор Томенко… дал поручение рассмотреть возможность отправить за счет средств бюджета детей участников СВО в Москву на выставку-форум "Россия", чтобы ребята смогли лучше узнать свою страну. Сегодня в планах региона направить 750 учащихся со всего Алтайского края на выставку. Это активисты "Движения первых", среди которых есть и дети участников СВО. После обращения ветеранов губернатор поручил профильным органам власти внести предложения по отправке в Москву дополнительно нескольких отдельных групп, сформированных из детей участников СВО", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Более ста тысяч детей из регионов смогут посетить выставку "Россия"
Вчера, 12:14
Отмечается, что все школьники - дети бойцов спецоперации вне зависимости от возраста получат новогодние подарки.
«
"Оказываем бойцам и их семьям первоочередную помощь по газификации, расселению-переселению из ветхого и аварийного жилья, детям-сиротам, работающим в зоне СВО, - по ускоренному предоставлению жилья…", - цитирует главу региона пресс-служба правительства.
Также в сообщении пресс-службы говорится о том, что расширяются категории получателей мер поддержки, и эта работа не приостанавливается.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. На выставке представлены главные достижения России.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.