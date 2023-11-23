https://ria.ru/20231123/vystavka-1911386262.html

Детей участников СВО с Алтая отправят на выставку "Россия" за счет бюджета

Детей участников СВО с Алтая отправят на выставку "Россия" за счет бюджета - РИА Новости, 23.11.2023

Детей участников СВО с Алтая отправят на выставку "Россия" за счет бюджета

Детей участников спецоперации из Алтайского края отправят на выставку "Россия" в Москву за счет регионального бюджета, такое поручение дал губернатор Виктор... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:33

2023-11-23T16:33

2023-11-23T16:33

выставка-форум "россия"

виктор томенко

алтайский край

москва

россия

общество

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БАРНАУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Детей участников спецоперации из Алтайского края отправят на выставку "Россия" в Москву за счет регионального бюджета, такое поручение дал губернатор Виктор Томенко. "Виктор Томенко… дал поручение рассмотреть возможность отправить за счет средств бюджета детей участников СВО в Москву на выставку-форум "Россия", чтобы ребята смогли лучше узнать свою страну. Сегодня в планах региона направить 750 учащихся со всего Алтайского края на выставку. Это активисты "Движения первых", среди которых есть и дети участников СВО. После обращения ветеранов губернатор поручил профильным органам власти внести предложения по отправке в Москву дополнительно нескольких отдельных групп, сформированных из детей участников СВО", - сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что все школьники - дети бойцов спецоперации вне зависимости от возраста получат новогодние подарки. "Оказываем бойцам и их семьям первоочередную помощь по газификации, расселению-переселению из ветхого и аварийного жилья, детям-сиротам, работающим в зоне СВО, - по ускоренному предоставлению жилья…", - цитирует главу региона пресс-служба правительства. Также в сообщении пресс-службы говорится о том, что расширяются категории получателей мер поддержки, и эта работа не приостанавливается. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. На выставке представлены главные достижения России.

https://ria.ru/20231123/vystavka-1911290482.html

алтайский край

москва

россия

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виктор томенко, алтайский край, москва, россия, общество