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Более ста тысяч детей из регионов смогут посетить выставку "Россия"

Более ста тысяч детей из регионов смогут посетить выставку "Россия" - РИА Новости, 23.11.2023

Более ста тысяч детей из регионов смогут посетить выставку "Россия"

Более ста тысяч детей из всех российских регионов посетят выставку "Россия" на ВДНХ за время ее работы, сообщила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:14

2023-11-23T12:14

2023-11-23T14:18

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

ксения разуваева

дмитрий артюхов

россия

вднх

москва

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Более ста тысяч детей из всех российских регионов посетят выставку "Россия" на ВДНХ за время ее работы, сообщила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева."У нас в общей сложности за весь период выставки будет более 100 тысяч детей в рамках программы "Больше, чем путешествия", — сказала она на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в одном из павильонов.Руководитель Росмолодежи также отметила важность обеспечения всех возможностей, которые сегодня существуют в стране, каждому подростку из новых регионов России. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, организованная по указу Владимира Путина, продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.

россия

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

выставка-форум "россия", ксения разуваева, дмитрий артюхов, россия, вднх, москва, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)