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Германии придется сделать трудный выбор из-за Украины, пишет WSJ - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:57 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/vybor-1911213372.html
Германии придется сделать трудный выбор из-за Украины, пишет WSJ
Германии придется сделать трудный выбор из-за Украины, пишет WSJ - РИА Новости, 23.11.2023
Германии придется сделать трудный выбор из-за Украины, пишет WSJ
Из-за заморозки государственных расходов Германии до конца года Берлину придется сделать выбор между финансовой поддержкой немецкого бизнеса и помощью Украине,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T01:57
2023-11-23T01:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
олаф шольц
нато
евросоюз
сша
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Из-за заморозки государственных расходов Германии до конца года Берлину придется сделать выбор между финансовой поддержкой немецкого бизнеса и помощью Украине, пишет американская газета Wall Street Journal."В ближайшее время правительство должно решить, каким сферам оно должно уделить приоритетное внимание: укреплению коллективной обороны Европы и поддержке Украины, или смягчению воздействия растущих энергетических цен и инфляции на бизнес и домохозяйства", — сообщает автор статьи Боян Панчевский.WSJ со ссылкой на анонимные источники сообщила, что правительство Олафа Шольца уже пообещало Евросоюзу поддержать четырехлетний пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.Ранее суд объявил финансовый план германского правительства противоречащим конституции ФРГ, на что в Берлине ответили заморозкой государственных расходов до конца года, напомнили в издании. Панчевский отметил, что заморозка расходов сорвет усилия по укреплению обороноспособности Европы и увеличит экономический разрыв между ЕС и США.В американском издании обратили внимание на то, что финансовые затруднения правительства Шольца происходят на фоне растущего политического кризиса. Выступающая против расходов на Украину партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) уже получила беспрецедентную для крайне правой партии поддержку избирателей, заметил журналист.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231121/germaniya-1910709476.html
https://ria.ru/20231122/sholts-1911191325.html
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в мире, украина, германия, олаф шольц, нато, евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, НАТО, Евросоюз, США
Германии придется сделать трудный выбор из-за Украины, пишет WSJ

WSJ: Берлину придется выбирать между собственной экономикой и Киевом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Из-за заморозки государственных расходов Германии до конца года Берлину придется сделать выбор между финансовой поддержкой немецкого бизнеса и помощью Украине, пишет американская газета Wall Street Journal.
"В ближайшее время правительство должно решить, каким сферам оно должно уделить приоритетное внимание: укреплению коллективной обороны Европы и поддержке Украины, или смягчению воздействия растущих энергетических цен и инфляции на бизнес и домохозяйства", — сообщает автор статьи Боян Панчевский.
WSJ со ссылкой на анонимные источники сообщила, что правительство Олафа Шольца уже пообещало Евросоюзу поддержать четырехлетний пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.
Ранее суд объявил финансовый план германского правительства противоречащим конституции ФРГ, на что в Берлине ответили заморозкой государственных расходов до конца года, напомнили в издании. Панчевский отметил, что заморозка расходов сорвет усилия по укреплению обороноспособности Европы и увеличит экономический разрыв между ЕС и США.
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В американском издании обратили внимание на то, что финансовые затруднения правительства Шольца происходят на фоне растущего политического кризиса. Выступающая против расходов на Украину партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) уже получила беспрецедентную для крайне правой партии поддержку избирателей, заметил журналист.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияОлаф ШольцНАТОЕвросоюзСША
 
 
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