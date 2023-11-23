https://ria.ru/20231123/vybor-1911213372.html

Германии придется сделать трудный выбор из-за Украины, пишет WSJ

Германии придется сделать трудный выбор из-за Украины, пишет WSJ - РИА Новости, 23.11.2023

Германии придется сделать трудный выбор из-за Украины, пишет WSJ

Из-за заморозки государственных расходов Германии до конца года Берлину придется сделать выбор между финансовой поддержкой немецкого бизнеса и помощью Украине,... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T01:57

2023-11-23T01:57

2023-11-23T01:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Из-за заморозки государственных расходов Германии до конца года Берлину придется сделать выбор между финансовой поддержкой немецкого бизнеса и помощью Украине, пишет американская газета Wall Street Journal."В ближайшее время правительство должно решить, каким сферам оно должно уделить приоритетное внимание: укреплению коллективной обороны Европы и поддержке Украины, или смягчению воздействия растущих энергетических цен и инфляции на бизнес и домохозяйства", — сообщает автор статьи Боян Панчевский.WSJ со ссылкой на анонимные источники сообщила, что правительство Олафа Шольца уже пообещало Евросоюзу поддержать четырехлетний пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.Ранее суд объявил финансовый план германского правительства противоречащим конституции ФРГ, на что в Берлине ответили заморозкой государственных расходов до конца года, напомнили в издании. Панчевский отметил, что заморозка расходов сорвет усилия по укреплению обороноспособности Европы и увеличит экономический разрыв между ЕС и США.В американском издании обратили внимание на то, что финансовые затруднения правительства Шольца происходят на фоне растущего политического кризиса. Выступающая против расходов на Украину партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) уже получила беспрецедентную для крайне правой партии поддержку избирателей, заметил журналист.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231121/germaniya-1910709476.html

https://ria.ru/20231122/sholts-1911191325.html

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в мире, украина, германия, олаф шольц, нато, евросоюз, сша