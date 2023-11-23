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В Москве на Днях регионов школьникам рассказали про вузы Якутии - РИА Новости, 23.11.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
13:05 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/vuzy-1911311403.html
В Москве на Днях регионов школьникам рассказали про вузы Якутии
В Москве на Днях регионов школьникам рассказали про вузы Якутии - РИА Новости, 23.11.2023
В Москве на Днях регионов школьникам рассказали про вузы Якутии
О работе вузов Якутии рассказали школьникам на Днях регионов в Москве, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:05
2023-11-23T13:05
республика саха (якутия)
москва
республика саха (якутия)
дальний восток
северо-восточный федеральный университет
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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. О работе вузов Якутии рассказали школьникам на Днях регионов в Москве, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что форум школьников проходит в рамках комплекса воспитательно-патриотических мероприятий "Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2023". Мероприятие организовал аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО. "Старшеклассникам из Москвы, Калуги, Брянска и Московской области рассказали о преимуществах учебы в высших учебных заведениях регионов Дальнего Востока. Представители Якутии ознакомили школьников с учебными заведениями на территории республики, рассказали о востребованных и уникальных специальностях, особенностях жизни в регионе, возможностях для самореализации", - отметили в пресс-службе. По информации старшего научного сотрудника лаборатории медицинских биотехнологий СВФУ Ивана Троева, самый крупный университет в регионе – Северо-Восточный федеральный университет. В нем учится более 19 тысяч учащихся из 42 регионов, в том числе 1,1 тысячи иностранных студентов из 54 стран. На базе СВФУ создан Центр студенческих ИТ-инкубаторов. По версии ФИБИ МГИМО 2016 года, в Якутии был создан лучший студенческий бизнес-инкубатор России. Студентам предоставляются возможности для запуска своего стартапа во время учебы. "Суровый климат Якутии заставляет человека думать головой, работать и заниматься саморазвитием. В республике количество молодых учёных приближается к тысяче", - сказал Троев. По словам организаторов презентации, рост интереса школьников из центральных областей России к вузам ДФО стал следствием развития Дальнего Востока, президентского внимания к региону и, как следствие, – создание конкурентоспособной социальной инфраструктуры, появление высокооплачиваемых рабочих мест. "За последние 8 лет количество студентов, приехавших из других регионов и поступивших в вузы Дальнего Востока, выросло более чем в 2 раза и составило более 6,3 тысячи человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231122/yakutiya-1911060932.html
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москва, республика саха (якутия), дальний восток, северо-восточный федеральный университет
Республика Саха (Якутия), Москва, Республика Саха (Якутия), Дальний Восток, Северо-Восточный федеральный университет
В Москве на Днях регионов школьникам рассказали про вузы Якутии

В Москве на Днях регионов школьникам рассказали про вузы Якутии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Москва. Архивное фото
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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. О работе вузов Якутии рассказали школьникам на Днях регионов в Москве, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что форум школьников проходит в рамках комплекса воспитательно-патриотических мероприятий "Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2023". Мероприятие организовал аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО.
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"Старшеклассникам из Москвы, Калуги, Брянска и Московской области рассказали о преимуществах учебы в высших учебных заведениях регионов Дальнего Востока. Представители Якутии ознакомили школьников с учебными заведениями на территории республики, рассказали о востребованных и уникальных специальностях, особенностях жизни в регионе, возможностях для самореализации", - отметили в пресс-службе.
По информации старшего научного сотрудника лаборатории медицинских биотехнологий СВФУ Ивана Троева, самый крупный университет в регионе – Северо-Восточный федеральный университет. В нем учится более 19 тысяч учащихся из 42 регионов, в том числе 1,1 тысячи иностранных студентов из 54 стран. На базе СВФУ создан Центр студенческих ИТ-инкубаторов. По версии ФИБИ МГИМО 2016 года, в Якутии был создан лучший студенческий бизнес-инкубатор России. Студентам предоставляются возможности для запуска своего стартапа во время учебы.
"Суровый климат Якутии заставляет человека думать головой, работать и заниматься саморазвитием. В республике количество молодых учёных приближается к тысяче", - сказал Троев.
По словам организаторов презентации, рост интереса школьников из центральных областей России к вузам ДФО стал следствием развития Дальнего Востока, президентского внимания к региону и, как следствие, – создание конкурентоспособной социальной инфраструктуры, появление высокооплачиваемых рабочих мест. "За последние 8 лет количество студентов, приехавших из других регионов и поступивших в вузы Дальнего Востока, выросло более чем в 2 раза и составило более 6,3 тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Республика Саха (Якутия)МоскваРеспублика Саха (Якутия)Дальний ВостокСеверо-Восточный федеральный университет
 
 
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