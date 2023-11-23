https://ria.ru/20231123/vuzy-1911311403.html
В Москве на Днях регионов школьникам рассказали про вузы Якутии
В Москве на Днях регионов школьникам рассказали про вузы Якутии - РИА Новости, 23.11.2023
В Москве на Днях регионов школьникам рассказали про вузы Якутии
О работе вузов Якутии рассказали школьникам на Днях регионов в Москве, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:05
2023-11-23T13:05
2023-11-23T13:05
республика саха (якутия)
москва
республика саха (якутия)
дальний восток
северо-восточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267823_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_5484f05c6855c23c9953a2d848cba632.jpg
ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. О работе вузов Якутии рассказали школьникам на Днях регионов в Москве, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что форум школьников проходит в рамках комплекса воспитательно-патриотических мероприятий "Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2023". Мероприятие организовал аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО. "Старшеклассникам из Москвы, Калуги, Брянска и Московской области рассказали о преимуществах учебы в высших учебных заведениях регионов Дальнего Востока. Представители Якутии ознакомили школьников с учебными заведениями на территории республики, рассказали о востребованных и уникальных специальностях, особенностях жизни в регионе, возможностях для самореализации", - отметили в пресс-службе. По информации старшего научного сотрудника лаборатории медицинских биотехнологий СВФУ Ивана Троева, самый крупный университет в регионе – Северо-Восточный федеральный университет. В нем учится более 19 тысяч учащихся из 42 регионов, в том числе 1,1 тысячи иностранных студентов из 54 стран. На базе СВФУ создан Центр студенческих ИТ-инкубаторов. По версии ФИБИ МГИМО 2016 года, в Якутии был создан лучший студенческий бизнес-инкубатор России. Студентам предоставляются возможности для запуска своего стартапа во время учебы. "Суровый климат Якутии заставляет человека думать головой, работать и заниматься саморазвитием. В республике количество молодых учёных приближается к тысяче", - сказал Троев. По словам организаторов презентации, рост интереса школьников из центральных областей России к вузам ДФО стал следствием развития Дальнего Востока, президентского внимания к региону и, как следствие, – создание конкурентоспособной социальной инфраструктуры, появление высокооплачиваемых рабочих мест. "За последние 8 лет количество студентов, приехавших из других регионов и поступивших в вузы Дальнего Востока, выросло более чем в 2 раза и составило более 6,3 тысячи человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231122/yakutiya-1911060932.html
https://ria.ru/20231121/turmarshruty-1910866118.html
москва
республика саха (якутия)
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267823_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_c06655e2856dcea702f5f37028464978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, республика саха (якутия), дальний восток, северо-восточный федеральный университет
Республика Саха (Якутия), Москва, Республика Саха (Якутия), Дальний Восток, Северо-Восточный федеральный университет
В Москве на Днях регионов школьникам рассказали про вузы Якутии
В Москве на Днях регионов школьникам рассказали про вузы Якутии
ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. О работе вузов Якутии рассказали школьникам на Днях регионов в Москве, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что форум школьников проходит в рамках комплекса воспитательно-патриотических мероприятий "Дни регионов Дальнего Востока
в Москве – 2023". Мероприятие организовал аппарат полномочного представителя президента РФ
в ДФО.
Продолжительность жизни в Якутии выросла в 2023 году до 73 лет
"Старшеклассникам из Москвы, Калуги
, Брянска
и Московской области
рассказали о преимуществах учебы в высших учебных заведениях регионов Дальнего Востока. Представители Якутии ознакомили школьников с учебными заведениями на территории республики, рассказали о востребованных и уникальных специальностях, особенностях жизни в регионе, возможностях для самореализации", - отметили в пресс-службе.
По информации старшего научного сотрудника лаборатории медицинских биотехнологий СВФУ
Ивана Троева, самый крупный университет в регионе – Северо-Восточный федеральный университет. В нем учится более 19 тысяч учащихся из 42 регионов, в том числе 1,1 тысячи иностранных студентов из 54 стран. На базе СВФУ создан Центр студенческих ИТ-инкубаторов. По версии ФИБИ МГИМО
2016 года, в Якутии был создан лучший студенческий бизнес-инкубатор России. Студентам предоставляются возможности для запуска своего стартапа во время учебы.
"Суровый климат Якутии заставляет человека думать головой, работать и заниматься саморазвитием. В республике количество молодых учёных приближается к тысяче", - сказал Троев.
По словам организаторов презентации, рост интереса школьников из центральных областей России к вузам ДФО стал следствием развития Дальнего Востока, президентского внимания к региону и, как следствие, – создание конкурентоспособной социальной инфраструктуры, появление высокооплачиваемых рабочих мест. "За последние 8 лет количество студентов, приехавших из других регионов и поступивших в вузы Дальнего Востока, выросло более чем в 2 раза и составило более 6,3 тысячи человек", - говорится в сообщении.
В Якутии к 80-й годовщине Великой Победы разработают турмаршруты