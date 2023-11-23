https://ria.ru/20231123/vsu-1911362711.html

ВСУ прекрасно знали, что бьют по журналистам "России 24", заявил посол

ВСУ прекрасно знали, что бьют по журналистам "России 24", заявил посол - РИА Новости, 23.11.2023

ВСУ прекрасно знали, что бьют по журналистам "России 24", заявил посол

Украинские войска нанесли удар по съемочной группе "России 24" с беспилотника, они прекрасно видели, по кому бьют, заявил в четверг посол по особым поручениям... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:31

2023-11-23T15:31

2023-11-23T18:58

специальная военная операция на украине

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родион мирошник

борис максудов

вгтрк

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по съемочной группе "России 24" с беспилотника, они прекрасно видели, по кому бьют, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя гибель корреспондента ВГТРК Бориса Максудова. Минобороны России в среду сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Корреспондент "России 24" Максудов получил осколочные ранения, он был эвакуирован, ему была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений. "По съемочный группе "России 24" нацисты нанесли удар с беспилотника. Они прекрасно видели по кому они бьют. Слова правды для киевского режима страшнее некоторых боеприпасов", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Дипломат выразил соболезнования близким погибшего корреспондента Максудова, отметив, что он погиб, выполняя свой долг. "Он нес людям правду о том, что происходит на передовой", - добавил Мирошник.

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россия, запорожская область, родион мирошник, борис максудов, вгтрк, вооруженные силы украины, общество