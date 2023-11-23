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ВСУ прекрасно знали, что бьют по журналистам "России 24", заявил посол - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 23.11.2023 (обновлено: 18:58 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/vsu-1911362711.html
ВСУ прекрасно знали, что бьют по журналистам "России 24", заявил посол
ВСУ прекрасно знали, что бьют по журналистам "России 24", заявил посол - РИА Новости, 23.11.2023
ВСУ прекрасно знали, что бьют по журналистам "России 24", заявил посол
Украинские войска нанесли удар по съемочной группе "России 24" с беспилотника, они прекрасно видели, по кому бьют, заявил в четверг посол по особым поручениям... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:31
2023-11-23T18:58
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
родион мирошник
борис максудов
вгтрк
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по съемочной группе "России 24" с беспилотника, они прекрасно видели, по кому бьют, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя гибель корреспондента ВГТРК Бориса Максудова. Минобороны России в среду сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Корреспондент "России 24" Максудов получил осколочные ранения, он был эвакуирован, ему была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений. "По съемочный группе "России 24" нацисты нанесли удар с беспилотника. Они прекрасно видели по кому они бьют. Слова правды для киевского режима страшнее некоторых боеприпасов", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Дипломат выразил соболезнования близким погибшего корреспондента Максудова, отметив, что он погиб, выполняя свой долг. "Он нес людям правду о том, что происходит на передовой", - добавил Мирошник.
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россия, запорожская область, родион мирошник, борис максудов, вгтрк, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Родион Мирошник, Борис Максудов, ВГТРК, Вооруженные силы Украины, Общество
ВСУ прекрасно знали, что бьют по журналистам "России 24", заявил посол

Мирошник: ВСУ нанесли удар по съемочной группе "России 24" с БПЛА и все видели

© Борис Максудов/ВКонтактеКорреспондент "России 24" Борис Максудов
Корреспондент России 24 Борис Максудов
© Борис Максудов/ВКонтакте
Корреспондент "России 24" Борис Максудов . Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по съемочной группе "России 24" с беспилотника, они прекрасно видели, по кому бьют, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя гибель корреспондента ВГТРК Бориса Максудова.
Минобороны России в среду сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Корреспондент "России 24" Максудов получил осколочные ранения, он был эвакуирован, ему была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений.
«
"По съемочный группе "России 24" нацисты нанесли удар с беспилотника. Они прекрасно видели по кому они бьют. Слова правды для киевского режима страшнее некоторых боеприпасов", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Дипломат выразил соболезнования близким погибшего корреспондента Максудова, отметив, что он погиб, выполняя свой долг.
"Он нес людям правду о том, что происходит на передовой", - добавил Мирошник.
Журналист Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
СК пообещал приложить все усилия, чтобы найти виновных в гибели Максудова
Вчера, 13:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьРодион МирошникБорис МаксудовВГТРКВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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