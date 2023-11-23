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"Ничего не осталось". СМИ раскрыли последствия российских ударов по ВСУ
"Ничего не осталось". СМИ раскрыли последствия российских ударов по ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023
"Ничего не осталось". СМИ раскрыли последствия российских ударов по ВСУ
У украинской армии не осталось ни сил, ни ресурсов для ведения конфликта с Россией, заявил обозреватель турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T01:25
2023-11-23T01:25
2023-11-23T01:25
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. У украинской армии не осталось ни сил, ни ресурсов для ведения конфликта с Россией, заявил обозреватель турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак."У ВСУ почти не осталось боевого духа. Энергетическая инфраструктура их страны все еще подвергается атакам российских ракет и беспилотных летательных аппаратов. Другими словами, у Киева не осталось ни способов замотивировать народ сражаться, ни оборонных возможностей", — написал Алтыпармак.Он добавил, что Зеленский не получил достаточной поддержки Запада и решил обратиться к Израилю. Но, пояснил автор, военная помощь Тель-Авива не повлияет на ход конфликта. Так, например, известная система ПВО "Железный купол" окажется бессмысленной для ВСУ, так как она не в состоянии остановить российские ракеты "Кинжал" и "Искандер", считает обозреватель.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, киев, израиль, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Киев, Израиль, Вооруженные силы Украины, В мире
"Ничего не осталось". СМИ раскрыли последствия российских ударов по ВСУ
dikGAZETE: у ВСУ не осталось ни мотивации, ни средств для борьбы с Россией