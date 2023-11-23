https://ria.ru/20231123/vstrecha-1911467615.html

Парламент Ливии выступил против участия главы ПНЕ во встрече с ООН

Парламент Ливии выступил против участия главы ПНЕ во встрече с ООН - РИА Новости, 23.11.2023

Парламент Ливии выступил против участия главы ПНЕ во встрече с ООН

Спикер Палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех в интервью РИА Новости заявил, что выступает против участия главы Правительства национального... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T23:42

2023-11-23T23:42

2023-11-23T23:47

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БЕНГАЗИ, 23 ноя - РИА Новости. Спикер Палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех в интервью РИА Новости заявил, что выступает против участия главы Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамида Дбейбы во встрече представителей основных ливийских сторон со спецпредставителем генсека ООН.По словам Салеха, спецпредставитель генсека ООН по Ливии Абдулай Батили выступил с инициативой проведения встречи, в которой примут участие представители основных ливийских сторон, среди которых сам Салех, председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи, председатель Высшего государственного совета Мухаммед Такала, командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар."Он (Батили) сказал, что Абдельхамид Дбейба будет присутствовать, но я отказался и отказываюсь до сих пор, потому что Дбейба для нас считается отстраненным (с поста премьера), у него отозвано доверие, и он не считается премьер-министром", - заявил Салех.Согласно словам спикера парламента, он согласился на встречу "четверки" лишь на том основании, что рассчитывает, что на ней "совместно с палатой представителей и госсоветом будет найден эффективный механизм по формированию правительства".Салех также прокомментировал процесс национального примирения, о начале которого неоднократно заявляли политические деятели."Проект национального примирения не продвинулся вперед и ничего не было достигнуто, и я считаю, что он и не достигнет результата, потому что требуется возмещение ущерба, предоставление компенсаций, эти вопросы могут быть решены, только когда у страны появится президент", - сказал Салех.В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20231121/posol-1910779845.html

https://ria.ru/20230930/posolstvo-1899577717.html

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в мире, ливия, оон, триполи, фатхи башага , халифа хафтар, муаммар каддафи