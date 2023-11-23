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Страны ОДКБ выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке

Страны ОДКБ выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.11.2023

Страны ОДКБ выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны организации выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке и за начало мирного... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:58

2023-11-23T15:58

2023-11-23T16:26

в мире

одкб

ближний восток

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны организации выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке и за начало мирного урегулирования."Регион Ближнего Востока всегда отличался высокой конфликтностью, но нынешний этап противостояния практически перекрывает весь предыдущий опыт: беспрецедентное насилие, тысячи жертв, среди которых огромное количество детей, женщин, не могут никак оправдать ни политические, ни идеологические интересы. Поэтому ОДКБ однозначно выступает за прекращение огня в зоне конфликта и за начало мирного урегулирования", - сказал генсек журналистам в Минске.Вместе с тем генсек отметил, что отдельно вопрос о ситуации на Ближнем Востоке в повестку сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске не был включен, но при обсуждении актуальных вопросов международной и региональной безопасности главы государств обменялись мнениями по теме палестинско-израильского противостояния.

ближний восток

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в мире, одкб, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году