Рейтинг@Mail.ru
Страны ОДКБ выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 23.11.2023 (обновлено: 16:26 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/vostok-1911372298.html
Страны ОДКБ выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке
Страны ОДКБ выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.11.2023
Страны ОДКБ выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны организации выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке и за начало мирного... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:58
2023-11-23T16:26
в мире
одкб
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910981546_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_ac43381584e272d4e4c8ad05c623246d.jpg
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны организации выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке и за начало мирного урегулирования."Регион Ближнего Востока всегда отличался высокой конфликтностью, но нынешний этап противостояния практически перекрывает весь предыдущий опыт: беспрецедентное насилие, тысячи жертв, среди которых огромное количество детей, женщин, не могут никак оправдать ни политические, ни идеологические интересы. Поэтому ОДКБ однозначно выступает за прекращение огня в зоне конфликта и за начало мирного урегулирования", - сказал генсек журналистам в Минске.Вместе с тем генсек отметил, что отдельно вопрос о ситуации на Ближнем Востоке в повестку сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске не был включен, но при обсуждении актуальных вопросов международной и региональной безопасности главы государств обменялись мнениями по теме палестинско-израильского противостояния.
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910981546_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95ad3739fc4b9a384d771c4059c19bee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одкб, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ОДКБ, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Страны ОДКБ выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке

В ОДКБ выступили за начало мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Adel HanaЗдание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны организации выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке и за начало мирного урегулирования.
"Регион Ближнего Востока всегда отличался высокой конфликтностью, но нынешний этап противостояния практически перекрывает весь предыдущий опыт: беспрецедентное насилие, тысячи жертв, среди которых огромное количество детей, женщин, не могут никак оправдать ни политические, ни идеологические интересы. Поэтому ОДКБ однозначно выступает за прекращение огня в зоне конфликта и за начало мирного урегулирования", - сказал генсек журналистам в Минске.
Вместе с тем генсек отметил, что отдельно вопрос о ситуации на Ближнем Востоке в повестку сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске не был включен, но при обсуждении актуальных вопросов международной и региональной безопасности главы государств обменялись мнениями по теме палестинско-израильского противостояния.
 
В миреОДКББлижний ВостокОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала