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Страны ОДКБ выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке
Страны ОДКБ выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.11.2023
Страны ОДКБ выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны организации выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке и за начало мирного... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:58
2023-11-23T15:58
2023-11-23T16:26
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ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны организации выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке и за начало мирного урегулирования."Регион Ближнего Востока всегда отличался высокой конфликтностью, но нынешний этап противостояния практически перекрывает весь предыдущий опыт: беспрецедентное насилие, тысячи жертв, среди которых огромное количество детей, женщин, не могут никак оправдать ни политические, ни идеологические интересы. Поэтому ОДКБ однозначно выступает за прекращение огня в зоне конфликта и за начало мирного урегулирования", - сказал генсек журналистам в Минске.Вместе с тем генсек отметил, что отдельно вопрос о ситуации на Ближнем Востоке в повестку сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске не был включен, но при обсуждении актуальных вопросов международной и региональной безопасности главы государств обменялись мнениями по теме палестинско-израильского противостояния.
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в мире, одкб, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ОДКБ, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Страны ОДКБ выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке
В ОДКБ выступили за начало мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке