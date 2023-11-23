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Киев направил ноту Варшаве из-за гибели водителей в очередях на границе - РИА Новости, 23.11.2023
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18:27 23.11.2023 (обновлено: 23:46 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/voditel-1911423641.html
Киев направил ноту Варшаве из-за гибели водителей в очередях на границе
Киев направил ноту Варшаве из-за гибели водителей в очередях на границе - РИА Новости, 23.11.2023
Киев направил ноту Варшаве из-за гибели водителей в очередях на границе
Посольство Украины после гибели второго водителя грузового автомобиля в очереди на границе с Польшей обратилось с официальной нотой в МИД республики, заявил... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:27
2023-11-23T23:46
польша
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в мире
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Посольство Украины после гибели второго водителя грузового автомобиля в очереди на границе с Польшей обратилось с официальной нотой в МИД республики, заявил посол в Варшаве Василий Зварыч на странице в Facebook*."В связи со смертью уже второго украинского водителя, который управлял украинским грузовым автомобилем и находился в очереди, вызванной забастовкой польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Корчова", посольство в срочном порядке обратилось с официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств", — написал дипломат.При этом причину смерти водителя Зварыч не назвал.О первом таком случае украинские СМИ писали в середине ноября. Тогда человек умер прямо на парковке недалеко от пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин".Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для украинской армии), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская", переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.На минувшей неделе издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на украинскую Ассоциацию международных автоперевозчиков сообщило, что страны начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911297390.html
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польша, украина, в мире, киев, варшава
Польша, Украина, В мире, Киев, Варшава
Киев направил ноту Варшаве из-за гибели водителей в очередях на границе

Посольство Украины направило ноту в МИД Польши из-за гибели водителя фуры на КПП

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Посольство Украины после гибели второго водителя грузового автомобиля в очереди на границе с Польшей обратилось с официальной нотой в МИД республики, заявил посол в Варшаве Василий Зварыч на странице в Facebook*.
"В связи со смертью уже второго украинского водителя, который управлял украинским грузовым автомобилем и находился в очереди, вызванной забастовкой польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Корчова", посольство в срочном порядке обратилось с официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств", — написал дипломат.
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При этом причину смерти водителя Зварыч не назвал.
О первом таком случае украинские СМИ писали в середине ноября. Тогда человек умер прямо на парковке недалеко от пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин".
Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для украинской армии), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская", переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.
На минувшей неделе издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на украинскую Ассоциацию международных автоперевозчиков сообщило, что страны начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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