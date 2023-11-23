https://ria.ru/20231123/vgtrk-1911393118.html

На входе в здание ВГТРК установили мемориал в память о погибшем Максудове

На входе в здание ВГТРК установили мемориал в память о погибшем Максудове - РИА Новости, 23.11.2023

На входе в здание ВГТРК установили мемориал в память о погибшем Максудове

Мемориал в память о погибшем корреспонденте "России 24" Борисе Максудове установили на входе в здание ВГТРК, к мемориалу коллеги и знакомые несут цветы,... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:52

2023-11-23T16:52

2023-11-23T18:44

общество

россия

запорожская область

джанкой

борис максудов

мария захарова

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мемориал в память о погибшем корреспонденте "России 24" Борисе Максудове установили на входе в здание ВГТРК, к мемориалу коллеги и знакомые несут цветы, передает корреспондент РИА Новости. На входе в здание холдинга установлен мемориал с портретом Бориса Максудова, рядом с ним лежат цветы, которые принесли близкие, коллеги и знакомые. В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Союз журналистов России и МЧС РФ принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.

https://ria.ru/20231123/vsu-1911362711.html

https://ria.ru/20231123/sk-1911324384.html

россия

запорожская область

джанкой

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общество, россия, запорожская область, джанкой, борис максудов, мария захарова, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), союз журналистов россии, соловьев владимир (журналист)