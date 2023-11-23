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На входе в здание ВГТРК установили мемориал в память о погибшем Максудове - РИА Новости, 23.11.2023
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16:52 23.11.2023 (обновлено: 18:44 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/vgtrk-1911393118.html
На входе в здание ВГТРК установили мемориал в память о погибшем Максудове
На входе в здание ВГТРК установили мемориал в память о погибшем Максудове - РИА Новости, 23.11.2023
На входе в здание ВГТРК установили мемориал в память о погибшем Максудове
Мемориал в память о погибшем корреспонденте "России 24" Борисе Максудове установили на входе в здание ВГТРК, к мемориалу коллеги и знакомые несут цветы,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:52
2023-11-23T18:44
общество
россия
запорожская область
джанкой
борис максудов
мария захарова
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мемориал в память о погибшем корреспонденте "России 24" Борисе Максудове установили на входе в здание ВГТРК, к мемориалу коллеги и знакомые несут цветы, передает корреспондент РИА Новости. На входе в здание холдинга установлен мемориал с портретом Бориса Максудова, рядом с ним лежат цветы, которые принесли близкие, коллеги и знакомые. В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Союз журналистов России и МЧС РФ принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
https://ria.ru/20231123/vsu-1911362711.html
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россия
запорожская область
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общество, россия, запорожская область, джанкой, борис максудов, мария захарова, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), союз журналистов россии, соловьев владимир (журналист)
Общество, Россия, Запорожская область, Джанкой, Борис Максудов, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Союз журналистов России, Соловьев Владимир (журналист)
На входе в здание ВГТРК установили мемориал в память о погибшем Максудове

Мемориал в память о погибшем Борисе Максудове установили на входе в здание ВГТРК

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
Цветы у портрета корреспондента телеканала Россия 24 Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Цветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мемориал в память о погибшем корреспонденте "России 24" Борисе Максудове установили на входе в здание ВГТРК, к мемориалу коллеги и знакомые несут цветы, передает корреспондент РИА Новости.
На входе в здание холдинга установлен мемориал с портретом Бориса Максудова, рядом с ним лежат цветы, которые принесли близкие, коллеги и знакомые.
Корреспондент России 24 Борис Максудов
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Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Союз журналистов России и МЧС РФ принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
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ОбществоРоссияЗапорожская областьДжанкойБорис МаксудовМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Союз журналистов РоссииСоловьев Владимир (журналист)
 
 
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