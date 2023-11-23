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Лидер Нашей партии в Молдавии попросил Путина лишить его гражданства - РИА Новости, 23.11.2023
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10:42 23.11.2023 (обновлено: 19:41 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/usatyy-1911254922.html
Лидер Нашей партии в Молдавии попросил Путина лишить его гражданства
Лидер Нашей партии в Молдавии попросил Путина лишить его гражданства - РИА Новости, 23.11.2023
Лидер Нашей партии в Молдавии попросил Путина лишить его гражданства
Лидер оппозиционной в Молдавии Нашей партии Ренато Усатый попросил президента России Владимира Путина лишить его российского гражданства. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:42
2023-11-23T19:41
россия
молдавия
владимир путин
ренато усатый
наша партия
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КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Нашей партии Ренато Усатый попросил президента России Владимира Путина лишить его российского гражданства. "Сегодня у меня нет других вариантов", — заявил Усатый в своем видеообращении с просьбой о лишении его гражданства России. Обращение политика опубликовано на сайте политобъединения. Тверской районный суд Москвы в конце июля 2020 года заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Усатого, обвиняемого в валютных махинациях. Усатый объявлен в международный розыск. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. В конце апреля 2020 года МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из России через молдавский Moldindconbank. Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
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россия, молдавия, владимир путин, ренато усатый, наша партия, в мире
Россия, Молдавия, Владимир Путин, Ренато Усатый, Наша партия, В мире
Лидер Нашей партии в Молдавии попросил Путина лишить его гражданства

Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его российского гражданства

© Sputnik / Miroslav RotariЛидер молдавской Нашей партии Ренато Усатый
Лидер молдавской Нашей партии Ренато Усатый - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лидер молдавской Нашей партии Ренато Усатый. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Нашей партии Ренато Усатый попросил президента России Владимира Путина лишить его российского гражданства.
"Сегодня у меня нет других вариантов", — заявил Усатый в своем видеообращении с просьбой о лишении его гражданства России. Обращение политика опубликовано на сайте политобъединения.
Тверской районный суд Москвы в конце июля 2020 года заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Усатого, обвиняемого в валютных махинациях. Усатый объявлен в международный розыск. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. В конце апреля 2020 года МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из России через молдавский Moldindconbank.
Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
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