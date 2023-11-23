https://ria.ru/20231123/usatyy-1911254922.html

Лидер Нашей партии в Молдавии попросил Путина лишить его гражданства

Лидер Нашей партии в Молдавии попросил Путина лишить его гражданства - РИА Новости, 23.11.2023

Лидер Нашей партии в Молдавии попросил Путина лишить его гражданства

Лидер оппозиционной в Молдавии Нашей партии Ренато Усатый попросил президента России Владимира Путина лишить его российского гражданства. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:42

2023-11-23T10:42

2023-11-23T19:41

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КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Нашей партии Ренато Усатый попросил президента России Владимира Путина лишить его российского гражданства. "Сегодня у меня нет других вариантов", — заявил Усатый в своем видеообращении с просьбой о лишении его гражданства России. Обращение политика опубликовано на сайте политобъединения. Тверской районный суд Москвы в конце июля 2020 года заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Усатого, обвиняемого в валютных махинациях. Усатый объявлен в международный розыск. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. В конце апреля 2020 года МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из России через молдавский Moldindconbank. Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, владимир путин, ренато усатый, наша партия, в мире