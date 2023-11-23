Лидер Нашей партии в Молдавии попросил Путина лишить его гражданства
Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его российского гражданства
© Sputnik / Miroslav RotariЛидер молдавской Нашей партии Ренато Усатый
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лидер молдавской Нашей партии Ренато Усатый. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Нашей партии Ренато Усатый попросил президента России Владимира Путина лишить его российского гражданства.
"Сегодня у меня нет других вариантов", — заявил Усатый в своем видеообращении с просьбой о лишении его гражданства России. Обращение политика опубликовано на сайте политобъединения.
Тверской районный суд Москвы в конце июля 2020 года заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Усатого, обвиняемого в валютных махинациях. Усатый объявлен в международный розыск. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. В конце апреля 2020 года МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из России через молдавский Moldindconbank.
Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.