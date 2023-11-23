https://ria.ru/20231123/usa-1911322846.html

Пушков сравнил ситуацию в США с последними годами СССР

Пушков сравнил ситуацию в США с последними годами СССР - РИА Новости, 23.11.2023

Пушков сравнил ситуацию в США с последними годами СССР

Противоречие между декларируемыми внутренними и внешними ценностями, которое в свое время привело к распаду СССР, в настоящее время переживают США, заявил глава РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:41

2023-11-23T13:41

2023-11-23T13:41

в мире

сша

ссср

алексей пушков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Противоречие между декларируемыми внутренними и внешними ценностями, которое в свое время привело к распаду СССР, в настоящее время переживают США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. В ходе круглого стола на тему "Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты" сенатор отметил, что то, что государства отстаивают на мировой арене, не должно входить в противоречие с тем, что ими декларируется внутри страны. В СССР же, по его словам, "помогали социализму во всем мире, но сами при этом внутри деградировали и утратили как раз те самые начала, которые пытались проповедовать за рубежом". Пушков отметил, что этот же разрыв "сейчас губит репутацию" США. "Посмотрите, что происходит сейчас в мире. Позиция США по трагедии в секторе Газа, на мой взгляд, бьёт больше по Соединенным Штатам Америки, чем по Израилю", - подчеркнул он. Российский сенатор добавил, что очень важно понять, что в современном мире "ценности – это ключевая тема общественного развития", и если в геополитике еще можно найти какие-то компромиссы, можно о чём-то договориться, "то в области ценностей примирение очень маловероятно, это зона не только убеждения, но и зона веры".

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, ссср, алексей пушков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году