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В Испании задержали пару украинцев, эксплуатировавших соотечественниц - РИА Новости, 23.11.2023
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22:19 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ukraintsy-1911461309.html
В Испании задержали пару украинцев, эксплуатировавших соотечественниц
В Испании задержали пару украинцев, эксплуатировавших соотечественниц - РИА Новости, 23.11.2023
В Испании задержали пару украинцев, эксплуатировавших соотечественниц
Гражданская гвардия Испании задержала в населенном пункте Альхесирас автономного сообщества Андалусия супружескую пару из Украины, которая, предположительно,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T22:19
2023-11-23T22:19
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МАДРИД, 23 ноя - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала в населенном пункте Альхесирас автономного сообщества Андалусия супружескую пару из Украины, которая, предположительно, вербовала, а затем эксплуатировала в качестве домработниц своих соотечественниц, говорится в распространённом в четверг пресс-релизе министерства внутренних дел королевства. "Гражданская гвардия арестовала в Альхесирасе супружескую пару украинской национальности, которая занималась вербовкой женщин той же национальности для использования их в качестве домашней прислуги. Расследование началось в начале сентября по жалобе одной из жертв", - говорится в сообщении. Согласно ведомству, задержанные через социальные сети предлагали работу в Испании в качестве нянь. Договорившись об условиях работы, жертвы сразу же приезжали в страну. Однако условия работы сильно отличались от оговоренных. "Отсутствие трудового договора, непрерывная работа без перерыва даже на прием пищи, постоянное психологическое насилие со стороны супружеской пары, угрозы, отсутствие интимной и личной жизни, запрет на выход из дома и даже запрет на общение с другими работниками в том же доме — вот лишь некоторые условия, с которыми им пришлось столкнуться", — отмечает МВД. В ходе расследования агенты выяснили, что это был не единичный случай, а практика, которой супруги придерживались на протяжении как минимум полутора лет. Оперативникам удалось установить личности и связаться по меньшей мере с одиннадцатью жертвами, которые сообщили, что пережили подобное вместе с этой парой.
https://ria.ru/20231107/taksist-1907949587.html
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в мире, испания, андалусия, украина
В мире, Испания, Андалусия, Украина
В Испании задержали пару украинцев, эксплуатировавших соотечественниц

Полиция Испании задержала пару украинцев, эксплуатировавших соотечественниц

© AP Photo / Paul WhiteПолицейские в Испании
Полицейские в Испании - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Paul White
Полицейские в Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 23 ноя - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала в населенном пункте Альхесирас автономного сообщества Андалусия супружескую пару из Украины, которая, предположительно, вербовала, а затем эксплуатировала в качестве домработниц своих соотечественниц, говорится в распространённом в четверг пресс-релизе министерства внутренних дел королевства.
"Гражданская гвардия арестовала в Альхесирасе супружескую пару украинской национальности, которая занималась вербовкой женщин той же национальности для использования их в качестве домашней прислуги. Расследование началось в начале сентября по жалобе одной из жертв", - говорится в сообщении.
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Согласно ведомству, задержанные через социальные сети предлагали работу в Испании в качестве нянь. Договорившись об условиях работы, жертвы сразу же приезжали в страну. Однако условия работы сильно отличались от оговоренных.
"Отсутствие трудового договора, непрерывная работа без перерыва даже на прием пищи, постоянное психологическое насилие со стороны супружеской пары, угрозы, отсутствие интимной и личной жизни, запрет на выход из дома и даже запрет на общение с другими работниками в том же доме — вот лишь некоторые условия, с которыми им пришлось столкнуться", — отмечает МВД.
В ходе расследования агенты выяснили, что это был не единичный случай, а практика, которой супруги придерживались на протяжении как минимум полутора лет. Оперативникам удалось установить личности и связаться по меньшей мере с одиннадцатью жертвами, которые сообщили, что пережили подобное вместе с этой парой.
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