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"Есть все необходимое". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 23.11.2023 (обновлено: 23:28 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911464427.html
"Есть все необходимое". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ
"Есть все необходимое". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023
"Есть все необходимое". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ
Украина не обладает ресурсами для продолжения противостояния с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T23:05
2023-11-23T23:28
специальная военная операция на украине
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
алексей данилов
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украина не обладает ресурсами для продолжения противостояния с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Мы можем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но это не имеет значения, потому что у них просто нет боеприпасов, нет систем вооружения, нет времени на обучение новых украинцев. &lt;…&gt; Теперь они даже говорят о том, что у них не хватает людей", — сказал он.Как отметил военный, Россия наращивает военную мощь и уничтожает ВСУ и коллективные силы НАТО. Украина же проигрывает, о чем давно предупреждали многие аналитики."Российские войска оказывают давление по всей линии соприкосновения. &lt;…&gt; При этом они используют дроны и ракеты. &lt;…&gt; У них есть все необходимое для ведения военных действий на Украине", — резюмировал Берлетик.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой.В Кремле же отметили, что чем раньше бывшая советская республика поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231123/vsu-1911449948.html
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911359278.html
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украина, сша, вооруженные силы украины, нато, алексей данилов, владимир зеленский, россия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Россия, Евросоюз
"Есть все необходимое". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ

Экс-морпех ВС США Берлетик: ВСУ не имеют ресурсов для продолжения конфликта с РФ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации
Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украина не обладает ресурсами для продолжения противостояния с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Мы можем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но это не имеет значения, потому что у них просто нет боеприпасов, нет систем вооружения, нет времени на обучение новых украинцев. <…> Теперь они даже говорят о том, что у них не хватает людей", — сказал он.
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Как отметил военный, Россия наращивает военную мощь и уничтожает ВСУ и коллективные силы НАТО. Украина же проигрывает, о чем давно предупреждали многие аналитики.
"Российские войска оказывают давление по всей линии соприкосновения. <…> При этом они используют дроны и ракеты. <…> У них есть все необходимое для ведения военных действий на Украине", — резюмировал Берлетик.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой.
В Кремле же отметили, что чем раньше бывшая советская республика поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТОАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийРоссияЕвросоюз
 
 
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