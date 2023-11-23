https://ria.ru/20231123/ukraina-1911464427.html

"Есть все необходимое". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ

"Есть все необходимое". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023

"Есть все необходимое". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ

Украина не обладает ресурсами для продолжения противостояния с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T23:05

2023-11-23T23:05

2023-11-23T23:28

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украина не обладает ресурсами для продолжения противостояния с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Мы можем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но это не имеет значения, потому что у них просто нет боеприпасов, нет систем вооружения, нет времени на обучение новых украинцев. <…> Теперь они даже говорят о том, что у них не хватает людей", — сказал он.Как отметил военный, Россия наращивает военную мощь и уничтожает ВСУ и коллективные силы НАТО. Украина же проигрывает, о чем давно предупреждали многие аналитики."Российские войска оказывают давление по всей линии соприкосновения. <…> При этом они используют дроны и ракеты. <…> У них есть все необходимое для ведения военных действий на Украине", — резюмировал Берлетик.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой.В Кремле же отметили, что чем раньше бывшая советская республика поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231123/vsu-1911449948.html

https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911359278.html

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украина, сша, вооруженные силы украины, нато, алексей данилов, владимир зеленский, россия, евросоюз