"Есть все необходимое". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ
Экс-морпех ВС США Берлетик: ВСУ не имеют ресурсов для продолжения конфликта с РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации
Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украина не обладает ресурсами для продолжения противостояния с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Мы можем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но это не имеет значения, потому что у них просто нет боеприпасов, нет систем вооружения, нет времени на обучение новых украинцев. <…> Теперь они даже говорят о том, что у них не хватает людей", — сказал он.
Как отметил военный, Россия наращивает военную мощь и уничтожает ВСУ и коллективные силы НАТО. Украина же проигрывает, о чем давно предупреждали многие аналитики.
"Российские войска оказывают давление по всей линии соприкосновения. <…> При этом они используют дроны и ракеты. <…> У них есть все необходимое для ведения военных действий на Украине", — резюмировал Берлетик.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой.
В Кремле же отметили, что чем раньше бывшая советская республика поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.