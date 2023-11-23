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"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электричество - РИА Новости, 23.11.2023
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17:16 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911399325.html
"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электричество
"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электричество - РИА Новости, 23.11.2023
"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электричество
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала жителей страны к экономии электроэнергии на фоне похолодания. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:16
2023-11-23T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала жителей страны к экономии электроэнергии на фоне похолодания. "Похолодание увеличило нагрузку на энергосистему и вносит изменения в особенности потребления. Летом мы просили вас максимально экономить вечером после 19.00. Теперь самые критические часы с 17.00 до 19.00, а потребность в рациональном экономном потреблении есть с 9.00 до 19.00", - говорится в сообщении на странице "Укрэнерго" в соцсети. Как заявили в "Укрэнерго", компании не удалось восстановить все генерирующие мощности, пострадавшие в ходе ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре, а имевшегося в прошлом году резерва генерации в украинской энергосистеме уже нет. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали, что дефицит электроэнергии на Украине за сутки вырос в два с половиной раза, привлекалась аварийная помощь из Словакии, Польши и Румынии. Дефицит и увеличение потребления электроэнергии связывали с похолоданием. Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
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в мире, украина, укрэнерго, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго, Ситуация в ДНР и ЛНР
"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электричество

"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электричество на фоне похолодания

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала жителей страны к экономии электроэнергии на фоне похолодания.
"Похолодание увеличило нагрузку на энергосистему и вносит изменения в особенности потребления. Летом мы просили вас максимально экономить вечером после 19.00. Теперь самые критические часы с 17.00 до 19.00, а потребность в рациональном экономном потреблении есть с 9.00 до 19.00", - говорится в сообщении на странице "Укрэнерго" в соцсети. Как заявили в "Укрэнерго", компании не удалось восстановить все генерирующие мощности, пострадавшие в ходе ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре, а имевшегося в прошлом году резерва генерации в украинской энергосистеме уже нет.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали, что дефицит электроэнергии на Украине за сутки вырос в два с половиной раза, привлекалась аварийная помощь из Словакии, Польши и Румынии. Дефицит и увеличение потребления электроэнергии связывали с похолоданием.
Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
"Сотни тысяч одним ударом". Украину предупредили об опасной уязвимости
16 ноября, 01:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУкрэнергоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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