https://ria.ru/20231123/ukraina-1911399325.html

"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электричество

"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электричество - РИА Новости, 23.11.2023

"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электричество

Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала жителей страны к экономии электроэнергии на фоне похолодания. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:16

2023-11-23T17:16

2023-11-23T17:16

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала жителей страны к экономии электроэнергии на фоне похолодания. "Похолодание увеличило нагрузку на энергосистему и вносит изменения в особенности потребления. Летом мы просили вас максимально экономить вечером после 19.00. Теперь самые критические часы с 17.00 до 19.00, а потребность в рациональном экономном потреблении есть с 9.00 до 19.00", - говорится в сообщении на странице "Укрэнерго" в соцсети. Как заявили в "Укрэнерго", компании не удалось восстановить все генерирующие мощности, пострадавшие в ходе ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре, а имевшегося в прошлом году резерва генерации в украинской энергосистеме уже нет. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали, что дефицит электроэнергии на Украине за сутки вырос в два с половиной раза, привлекалась аварийная помощь из Словакии, Польши и Румынии. Дефицит и увеличение потребления электроэнергии связывали с похолоданием. Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.

https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, укрэнерго, ситуация в днр и лнр