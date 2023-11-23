Рейтинг@Mail.ru
"Их не остановить". В США раскрыли, где завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 23.11.2023 (обновлено: 16:32 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911373116.html
"Их не остановить". В США раскрыли, где завершится конфликт на Украине
"Их не остановить". В США раскрыли, где завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 23.11.2023
"Их не остановить". В США раскрыли, где завершится конфликт на Украине
Украинские войска не смогут противостоять наступлению российской армии на Киев, если у нее появится такая необходимость, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:00
2023-11-23T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
пентагон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910185236_0:221:2936:1873_1920x0_80_0_0_6418fa1b562e6762778042f94ae7a833.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинские войска не смогут противостоять наступлению российской армии на Киев, если у нее появится такая необходимость, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Они усиливают давление. Они могут пойти на Киев и перейти реку Днепр", — предположил он.По словам эксперта, Москва надеется, что на Западе кто-то протрезвеет, сделает шаг вперед и выступит за мирные переговоры, но Вашингтон все еще отказывается от урегулирования конфликта. При этом Макгрегор добавил, что если российские войска решатся на подобный сценарий, то их не получится остановить, так как у ВСУ не хватит для этого ресурсов."У них есть резервы, чтобы дойти до польской границы, в этом нет сомнений, но снова это не то, чего они хотят", — заключил офицер.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Путин в начале октября, ВСУ на тот момент потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, потери противника составили еще почти 14 тысяч бойцов и 1,8 тысячи единиц техники.
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911359278.html
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
россия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910185236_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_12a6ec38bd5b44c7483b30f1b5b58f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, НАТО
"Их не остановить". В США раскрыли, где завершится конфликт на Украине

Макгрегор: ВСУ не смогут остановить ВС России, если они захотят пойти на Киев

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинские войска не смогут противостоять наступлению российской армии на Киев, если у нее появится такая необходимость, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Они усиливают давление. Они могут пойти на Киев и перейти реку Днепр", — предположил он.
Вертолет Ка-52 ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Головная боль". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
Вчера, 15:20
По словам эксперта, Москва надеется, что на Западе кто-то протрезвеет, сделает шаг вперед и выступит за мирные переговоры, но Вашингтон все еще отказывается от урегулирования конфликта. При этом Макгрегор добавил, что если российские войска решатся на подобный сценарий, то их не получится остановить, так как у ВСУ не хватит для этого ресурсов.
"У них есть резервы, чтобы дойти до польской границы, в этом нет сомнений, но снова это не то, чего они хотят", — заключил офицер.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Путин в начале октября, ВСУ на тот момент потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, потери противника составили еще почти 14 тысяч бойцов и 1,8 тысячи единиц техники.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Между мертвым порноактером и бургерами: Зеленский обживается на новом месте
22 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевМоскваВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПентагонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала