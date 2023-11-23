https://ria.ru/20231123/ukraina-1911373116.html

"Их не остановить". В США раскрыли, где завершится конфликт на Украине

"Их не остановить". В США раскрыли, где завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 23.11.2023

"Их не остановить". В США раскрыли, где завершится конфликт на Украине

Украинские войска не смогут противостоять наступлению российской армии на Киев, если у нее появится такая необходимость, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:00

2023-11-23T16:00

2023-11-23T16:32

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинские войска не смогут противостоять наступлению российской армии на Киев, если у нее появится такая необходимость, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Они усиливают давление. Они могут пойти на Киев и перейти реку Днепр", — предположил он.По словам эксперта, Москва надеется, что на Западе кто-то протрезвеет, сделает шаг вперед и выступит за мирные переговоры, но Вашингтон все еще отказывается от урегулирования конфликта. При этом Макгрегор добавил, что если российские войска решатся на подобный сценарий, то их не получится остановить, так как у ВСУ не хватит для этого ресурсов."У них есть резервы, чтобы дойти до польской границы, в этом нет сомнений, но снова это не то, чего они хотят", — заключил офицер.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Путин в начале октября, ВСУ на тот момент потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, потери противника составили еще почти 14 тысяч бойцов и 1,8 тысячи единиц техники.

https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911359278.html

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

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в мире, россия, киев, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, нато