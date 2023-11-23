https://ria.ru/20231123/ukraina-1911346210.html

СМИ сообщили о желании премьера Украины выстроить военную экономику

СМИ сообщили о желании премьера Украины выстроить военную экономику - РИА Новости, 23.11.2023

СМИ сообщили о желании премьера Украины выстроить военную экономику

Премьер Украины Денис Шмыгаль хочет перестроить экономику Украины на военный лад, как в Израиле, сообщило в четверг британская газета Financial Times. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:30

2023-11-23T14:30

2023-11-23T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

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израиль

денис шмыгаль

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль хочет перестроить экономику Украины на военный лад, как в Израиле, сообщило в четверг британская газета Financial Times. Корреспондент издания в ходе недавней поездки на Украину встретился со Шмыгалем. "План на игру следующий: выстроить военную экономику, сфокусированную на обороне и технологиях, - по модели Израиля", - пишет издание. Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. Он также заявлял, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от Евросоюза, США и МВФ. При этом Белом доме уже заявили, что согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Вашингтон пытается переложить "затраты на содержание Владимира Зеленского" на европейские страны. При этом, как отмечал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз не сможет заменить США в поставках помощи Украине.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911220803.html

https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, израиль, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр