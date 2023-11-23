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СМИ сообщили о желании премьера Украины выстроить военную экономику - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911346210.html
СМИ сообщили о желании премьера Украины выстроить военную экономику
СМИ сообщили о желании премьера Украины выстроить военную экономику - РИА Новости, 23.11.2023
СМИ сообщили о желании премьера Украины выстроить военную экономику
Премьер Украины Денис Шмыгаль хочет перестроить экономику Украины на военный лад, как в Израиле, сообщило в четверг британская газета Financial Times. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:30
2023-11-23T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
денис шмыгаль
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль хочет перестроить экономику Украины на военный лад, как в Израиле, сообщило в четверг британская газета Financial Times. Корреспондент издания в ходе недавней поездки на Украину встретился со Шмыгалем. "План на игру следующий: выстроить военную экономику, сфокусированную на обороне и технологиях, - по модели Израиля", - пишет издание. Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. Он также заявлял, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от Евросоюза, США и МВФ. При этом Белом доме уже заявили, что согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Вашингтон пытается переложить "затраты на содержание Владимира Зеленского" на европейские страны. При этом, как отмечал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз не сможет заменить США в поставках помощи Украине.
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911220803.html
https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html
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в мире, украина, израиль, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, Денис Шмыгаль, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщили о желании премьера Украины выстроить военную экономику

FT: премьер Украины Шмыгаль мечтает о военной экономике, как в Израиле

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль хочет перестроить экономику Украины на военный лад, как в Израиле, сообщило в четверг британская газета Financial Times.
Корреспондент издания в ходе недавней поездки на Украину встретился со Шмыгалем. "План на игру следующий: выстроить военную экономику, сфокусированную на обороне и технологиях, - по модели Израиля", - пишет издание.
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Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. Он также заявлял, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от Евросоюза, США и МВФ.
При этом Белом доме уже заявили, что согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался.
Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Вашингтон пытается переложить "затраты на содержание Владимира Зеленского" на европейские страны. При этом, как отмечал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз не сможет заменить США в поставках помощи Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИзраильДенис ШмыгальСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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