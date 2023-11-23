https://ria.ru/20231123/ukraina-1911309066.html

Американский сенатор назвал положение Украины отчаянным

Американский сенатор назвал положение Украины отчаянным - РИА Новости, 23.11.2023

Американский сенатор назвал положение Украины отчаянным

Украина находится в отчаянном положении, и помощь США нужна ей незамедлительно в отличие от Израиля, у которого есть возможность защищать себя, заявил глава... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:59

2023-11-23T12:59

2023-11-23T12:59

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украина находится в отчаянном положении, и помощь США нужна ей незамедлительно в отличие от Израиля, у которого есть возможность защищать себя, заявил глава комитета сената США по международным отношениям Бен Кардин в интервью журналу New Yorker. "Давайте признаем, что Украина в отчаянии и им нужна помощь незамедлительно", - заявил Кардин. По словам конгрессмена, оказывать помощь Израилю тоже важно, однако "не критично", тогда как для Киева "своевременная помощь гораздо важнее". "Что касается обороны Израиля, у них есть возможность защитить себя. Мы должны быть уверены, что даем им то, что им нужно", - добавил он. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял в октябре, что США по-прежнему уверены, что в состоянии продолжать удовлетворять потребности Израиля и Украины в оружии. Ранее издание Hill сообщало, что американские производители оружия с трудом справляются с заказами на фоне конфликта на Украине и эскалации палестино-израильского конфликта. Другая американская газета Daily Beast писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911008300.html

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, сенат сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бенджамин кардин, израиль, ситуация в днр и лнр