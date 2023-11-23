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Американский сенатор назвал положение Украины отчаянным - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911309066.html
Американский сенатор назвал положение Украины отчаянным
Американский сенатор назвал положение Украины отчаянным - РИА Новости, 23.11.2023
Американский сенатор назвал положение Украины отчаянным
Украина находится в отчаянном положении, и помощь США нужна ей незамедлительно в отличие от Израиля, у которого есть возможность защищать себя, заявил глава... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:59
2023-11-23T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
сенат сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
бенджамин кардин
израиль
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украина находится в отчаянном положении, и помощь США нужна ей незамедлительно в отличие от Израиля, у которого есть возможность защищать себя, заявил глава комитета сената США по международным отношениям Бен Кардин в интервью журналу New Yorker. "Давайте признаем, что Украина в отчаянии и им нужна помощь незамедлительно", - заявил Кардин. По словам конгрессмена, оказывать помощь Израилю тоже важно, однако "не критично", тогда как для Киева "своевременная помощь гораздо важнее". "Что касается обороны Израиля, у них есть возможность защитить себя. Мы должны быть уверены, что даем им то, что им нужно", - добавил он. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял в октябре, что США по-прежнему уверены, что в состоянии продолжать удовлетворять потребности Израиля и Украины в оружии. Ранее издание Hill сообщало, что американские производители оружия с трудом справляются с заказами на фоне конфликта на Украине и эскалации палестино-израильского конфликта. Другая американская газета Daily Beast писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911008300.html
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
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в мире, украина, сша, сенат сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бенджамин кардин, израиль, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Сенат США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Бенджамин Кардин, Израиль, Ситуация в ДНР и ЛНР
Американский сенатор назвал положение Украины отчаянным

Американский сенатор: Украина в отчаянном положении, помощь ей нужна немедленно

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украина находится в отчаянном положении, и помощь США нужна ей незамедлительно в отличие от Израиля, у которого есть возможность защищать себя, заявил глава комитета сената США по международным отношениям Бен Кардин в интервью журналу New Yorker.
"Давайте признаем, что Украина в отчаянии и им нужна помощь незамедлительно", - заявил Кардин. По словам конгрессмена, оказывать помощь Израилю тоже важно, однако "не критично", тогда как для Киева "своевременная помощь гораздо важнее". "Что касается обороны Израиля, у них есть возможность защитить себя. Мы должны быть уверены, что даем им то, что им нужно", - добавил он.
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Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял в октябре, что США по-прежнему уверены, что в состоянии продолжать удовлетворять потребности Израиля и Украины в оружии.
Ранее издание Hill сообщало, что американские производители оружия с трудом справляются с заказами на фоне конфликта на Украине и эскалации палестино-израильского конфликта. Другая американская газета Daily Beast писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСенат СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБенджамин КардинИзраильСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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