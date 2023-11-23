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На Украине рассказали, что страна потеряла 400 миллионов евро из-за Польши - РИА Новости, 23.11.2023
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12:31 23.11.2023 (обновлено: 12:46 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911297390.html
На Украине рассказали, что страна потеряла 400 миллионов евро из-за Польши
На Украине рассказали, что страна потеряла 400 миллионов евро из-за Польши - РИА Новости, 23.11.2023
На Украине рассказали, что страна потеряла 400 миллионов евро из-за Польши
Блокирование польскими перевозчиками украинской границы нанесло Украине экономический ущерб на 400 миллионов евро, сообщил вице-президент украинской Ассоциации... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:31
2023-11-23T12:46
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Блокирование польскими перевозчиками украинской границы нанесло Украине экономический ущерб на 400 миллионов евро, сообщил вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин. Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков уже затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин". "Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя, по оценке Федерации работодателей Украины, уже сегодня наша экономика понесла ущерб более чем на 400 миллионов евро. Мы фиксируем убытки наших перевозчиков из расчета утраченной доходности - 350 евро за простой за сутки", - приводит слова Балина новостной портал "Матрица украинской свободы". В понедельник замминистра экономики Украины Тарас Качка сообщал, блокирование польскими перевозчиками границы в перспективе несет чрезвычайный вред экономике страны. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на одного из организаторов Лукаша Мартына сообщало, что польские фермеры планируют присоединиться к забастовке перевозчиков и в четверг выйти на трехдневные протесты у пограничного перехода в Медыке на границе с Украиной, таким образом уже четвертый погранпереход может быть заблокирован.
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в мире, украина, польша, тарас качка
В мире, Украина, Польша, Тарас Качка
На Украине рассказали, что страна потеряла 400 миллионов евро из-за Польши

Балин: протест польских перевозчиков нанес Украине ущерб в 400 млн евро

© AP Photo / Roman BalukАвтомобили на украинской границе
Автомобили на украинской границе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Roman Baluk
Автомобили на украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Блокирование польскими перевозчиками украинской границы нанесло Украине экономический ущерб на 400 миллионов евро, сообщил вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.
Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков уже затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин".
«
"Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя, по оценке Федерации работодателей Украины, уже сегодня наша экономика понесла ущерб более чем на 400 миллионов евро. Мы фиксируем убытки наших перевозчиков из расчета утраченной доходности - 350 евро за простой за сутки", - приводит слова Балина новостной портал "Матрица украинской свободы".
В понедельник замминистра экономики Украины Тарас Качка сообщал, блокирование польскими перевозчиками границы в перспективе несет чрезвычайный вред экономике страны. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на одного из организаторов Лукаша Мартына сообщало, что польские фермеры планируют присоединиться к забастовке перевозчиков и в четверг выйти на трехдневные протесты у пограничного перехода в Медыке на границе с Украиной, таким образом уже четвертый погранпереход может быть заблокирован.
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