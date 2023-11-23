https://ria.ru/20231123/ukraina-1911283023.html

В Киеве боятся, что Запад забудет о конфликте на Украине, сообщили СМИ

В Киеве боятся, что Запад забудет о конфликте на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2023

В Киеве боятся, что Запад забудет о конфликте на Украине, сообщили СМИ

В Киеве ощущается страх, что Запад забудет о конфликте на Украине и замедлит его финансирование и поставки оружия, пишет британская газета Financial Times. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:52

2023-11-23T11:52

2023-11-23T11:52

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Киеве ощущается страх, что Запад забудет о конфликте на Украине и замедлит его финансирование и поставки оружия, пишет британская газета Financial Times. "Никто этого не скажет, но в Киеве опасаются, что их война будет "забыта" и западные поставки средств и оружия замедлятся", - пишет журналист издания, посетивший Украину. По его мнению, в Киев также обеспокоены тем, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп, который обещал восстановить мир за 24 часа, "незамедлительно пойдет на сделку" с РФ, чтобы завершить конфликт. На этом фоне журналист спросил премьера Украины Дениса Шмыгаля, не чувствуют ли в Киеве, что время на исходе. "Для нас эти часики тикают еще с 2014 года", - ответил Шмыгаль. Западные СМИ не в первый раз пишут о том, что в Киеве "тикают часики". Еще в начале сентября об этом сообщал американский телеканал CNN. В последние недели администрация США сокращает транши военной помощи Украине из-за исчерпания ассигнованных на это средств и уговаривает конгресс утвердить дополнительное финансирование в размере свыше 60 миллиардов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр