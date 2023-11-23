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В Киеве боятся, что Запад забудет о конфликте на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:52 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911283023.html
В Киеве боятся, что Запад забудет о конфликте на Украине, сообщили СМИ
В Киеве боятся, что Запад забудет о конфликте на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
В Киеве боятся, что Запад забудет о конфликте на Украине, сообщили СМИ
В Киеве ощущается страх, что Запад забудет о конфликте на Украине и замедлит его финансирование и поставки оружия, пишет британская газета Financial Times. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:52
2023-11-23T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Киеве ощущается страх, что Запад забудет о конфликте на Украине и замедлит его финансирование и поставки оружия, пишет британская газета Financial Times. "Никто этого не скажет, но в Киеве опасаются, что их война будет "забыта" и западные поставки средств и оружия замедлятся", - пишет журналист издания, посетивший Украину. По его мнению, в Киев также обеспокоены тем, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп, который обещал восстановить мир за 24 часа, "незамедлительно пойдет на сделку" с РФ, чтобы завершить конфликт. На этом фоне журналист спросил премьера Украины Дениса Шмыгаля, не чувствуют ли в Киеве, что время на исходе. "Для нас эти часики тикают еще с 2014 года", - ответил Шмыгаль. Западные СМИ не в первый раз пишут о том, что в Киеве "тикают часики". Еще в начале сентября об этом сообщал американский телеканал CNN. В последние недели администрация США сокращает транши военной помощи Украине из-за исчерпания ассигнованных на это средств и уговаривает конгресс утвердить дополнительное финансирование в размере свыше 60 миллиардов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве боятся, что Запад забудет о конфликте на Украине, сообщили СМИ

FT: в Киеве ощущается страх, что Запад замедлит поставки средств и оружия

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Киеве ощущается страх, что Запад забудет о конфликте на Украине и замедлит его финансирование и поставки оружия, пишет британская газета Financial Times.
"Никто этого не скажет, но в Киеве опасаются, что их война будет "забыта" и западные поставки средств и оружия замедлятся", - пишет журналист издания, посетивший Украину. По его мнению, в Киев также обеспокоены тем, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп, который обещал восстановить мир за 24 часа, "незамедлительно пойдет на сделку" с РФ, чтобы завершить конфликт.
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На этом фоне журналист спросил премьера Украины Дениса Шмыгаля, не чувствуют ли в Киеве, что время на исходе. "Для нас эти часики тикают еще с 2014 года", - ответил Шмыгаль.
Западные СМИ не в первый раз пишут о том, что в Киеве "тикают часики". Еще в начале сентября об этом сообщал американский телеканал CNN. В последние недели администрация США сокращает транши военной помощи Украине из-за исчерпания ассигнованных на это средств и уговаривает конгресс утвердить дополнительное финансирование в размере свыше 60 миллиардов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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