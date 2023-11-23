https://ria.ru/20231123/ukraina-1911267521.html
СМИ: Белый дом не убедил республиканцев, не желающих помогать Украине
СМИ: Белый дом не убедил республиканцев, не желающих помогать Украине - РИА Новости, 23.11.2023
СМИ: Белый дом не убедил республиканцев, не желающих помогать Украине
Белый дом направил ответ на запрос республиканского конгрессмена, в котором попытался аргументировать необходимость помогать Украине, однако "скептики" среди... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:19
2023-11-23T11:19
2023-11-23T11:19
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Белый дом направил ответ на запрос республиканского конгрессмена, в котором попытался аргументировать необходимость помогать Украине, однако "скептики" среди республиканцев, похоже, не нашли его убедительным, сообщает газета Politico. По информации издания, администрация президента США Джо Байдена подготовила объемный ответ на записку конгрессмена Майка Гарсии, в которой тот изложил опасения членов палаты представителей конгресса из числа республиканцев. По словам конгрессмена, Белый дом фактически заявил, что необходимо придерживаться взятого ранее курса. "Это было подтверждением того, что они (члены администрации) намеренно неясно выражают свои цели. И это явно не... заставит людей захотеть оказывать поддержку", - приводит издание слова Гарсии. Произошедшее указывает на то, что республиканцы, которые не поддерживают дальнейшее выделение средств для Украины, вряд ли поменяют позицию под влиянием этих доводов Белого дома, пишет газета.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СМИ: Белый дом не убедил республиканцев, не желающих помогать Украине
Politico: Белый дом не убедил республиканцев, сомневающихся насчет помощи Киеву