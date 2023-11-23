Под угрозой. Германия лишила Украину самого важного, пишут СМИ
Der Tagesspiegel: помощь ВСУ оказалась под угрозой после заморозки бюджета ФРГ
© AP Photo / Efrem LukatskyНемецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Военная помощь для Украины оказалась под вопросом из-за проблем с бюджетом в Германии, пишет Der Tagesspiegel.
"В госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро. Из-за этого немецкий конституционный суд запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы и сам бюджет", — говорится в публикации.
Таким образом, отмечают авторы, если согласовать бюджет не удастся, то Украина не получит денег, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, которое отдали ВСУ.
"Каждый уничтоженный танк — это огромная потеря для украинской армии. К тому же у Киева сейчас нет даже возможности вести простые ремонтные работы, и поврежденную технику приходится отправлять в Литву", — заключает издание.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.