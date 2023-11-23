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Под угрозой. Германия лишила Украину самого важного, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 23.11.2023 (обновлено: 12:28 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911252368.html
Под угрозой. Германия лишила Украину самого важного, пишут СМИ
Под угрозой. Германия лишила Украину самого важного, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
Под угрозой. Германия лишила Украину самого важного, пишут СМИ
Военная помощь для Украины оказалась под вопросом из-за проблем с бюджетом в Германии, пишет Der Tagesspiegel. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:37
2023-11-23T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
евросоюз
украина
германия
киев
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Военная помощь для Украины оказалась под вопросом из-за проблем с бюджетом в Германии, пишет Der Tagesspiegel."В госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро. Из-за этого немецкий конституционный суд запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы и сам бюджет", — говорится в публикации. Таким образом, отмечают авторы, если согласовать бюджет не удастся, то Украина не получит денег, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, которое отдали ВСУ. "Каждый уничтоженный танк — это огромная потеря для украинской армии. К тому же у Киева сейчас нет даже возможности вести простые ремонтные работы, и поврежденную технику приходится отправлять в Литву", — заключает издание. Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911231416.html
https://ria.ru/20231123/pavel-1911229320.html
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в мире, вооруженные силы украины, евросоюз, украина, германия, киев
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Под угрозой. Германия лишила Украину самого важного, пишут СМИ

Der Tagesspiegel: помощь ВСУ оказалась под угрозой после заморозки бюджета ФРГ

© AP Photo / Efrem LukatskyНемецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Военная помощь для Украины оказалась под вопросом из-за проблем с бюджетом в Германии, пишет Der Tagesspiegel.
"В госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро. Из-за этого немецкий конституционный суд запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы и сам бюджет", — говорится в публикации.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Залужный сделал заявление о ВСУ
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Таким образом, отмечают авторы, если согласовать бюджет не удастся, то Украина не получит денег, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, которое отдали ВСУ.
"Каждый уничтоженный танк — это огромная потеря для украинской армии. К тому же у Киева сейчас нет даже возможности вести простые ремонтные работы, и поврежденную технику приходится отправлять в Литву", — заключает издание.

Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныЕвросоюзУкраинаГерманияКиев
 
 
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