https://ria.ru/20231123/ukraina-1911252368.html

Под угрозой. Германия лишила Украину самого важного, пишут СМИ

Под угрозой. Германия лишила Украину самого важного, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023

Под угрозой. Германия лишила Украину самого важного, пишут СМИ

Военная помощь для Украины оказалась под вопросом из-за проблем с бюджетом в Германии, пишет Der Tagesspiegel. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:37

2023-11-23T10:37

2023-11-23T12:28

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Военная помощь для Украины оказалась под вопросом из-за проблем с бюджетом в Германии, пишет Der Tagesspiegel."В госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро. Из-за этого немецкий конституционный суд запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы и сам бюджет", — говорится в публикации. Таким образом, отмечают авторы, если согласовать бюджет не удастся, то Украина не получит денег, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, которое отдали ВСУ. "Каждый уничтоженный танк — это огромная потеря для украинской армии. К тому же у Киева сейчас нет даже возможности вести простые ремонтные работы, и поврежденную технику приходится отправлять в Литву", — заключает издание. Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911231416.html

https://ria.ru/20231123/pavel-1911229320.html

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в мире, вооруженные силы украины, евросоюз, украина, германия, киев