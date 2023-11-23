https://ria.ru/20231123/ukraina-1911231416.html

Залужный сделал заявление о ВСУ

Залужный сделал заявление о ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023

Залужный сделал заявление о ВСУ

Ситуация на фронте затруднительная, но контролируемая, утверждает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:55

2023-11-23T08:55

2023-11-23T18:11

в мире

валерий залужный

украина

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нато

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ситуация на фронте затруднительная, но контролируемая, утверждает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram-канале. "Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируемая", — заявил он по итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн".В начале ноября главком ВСУ рассказал в интервью журналу The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО украинская армия уже должна была "повоевать в Крыму".Это высказывание вызвало резкую критику Зеленского, который поспешил опровергнуть слова главкома. А заместитель главы офиса президента Игорь Жовква упрекнул Залужного в том, что тот рассказал западным СМИ о положении дел на фронте.На этом фоне украинские и зарубежные СМИ начали писать о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным, а также о том, что главком, пользующийся огромной популярностью у сограждан, может представлять угрозу для президента, если решит начать политическую карьеру.Вскоре после этого Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. Украинские СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.

https://ria.ru/20231123/pavel-1911229320.html

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911008300.html

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в мире, валерий залужный, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато