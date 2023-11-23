https://ria.ru/20231123/ukraina-1911222068.html
В ЛНР рассказали, когда на Украине пересмотрят отношение к "евромайдану"
В ЛНР рассказали, когда на Украине пересмотрят отношение к "евромайдану" - РИА Новости, 23.11.2023
В ЛНР рассказали, когда на Украине пересмотрят отношение к "евромайдану"
Пересмотр отношения на Украине к событиям "евромайдана" возможен только при новой власти в Киеве, так как за любые альтернативных мнения люди в этой стране... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T06:12
2023-11-23T06:12
2023-11-23T06:12
политика
луганская народная республика
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784861632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9fe8d1e738f98cc8b1fb83660b39f0b3.jpg
ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Пересмотр отношения на Украине к событиям "евромайдана" возможен только при новой власти в Киеве, так как за любые альтернативных мнения люди в этой стране сейчас подвергаются репрессиям и ликвидации, заявил РИА Новости депутат народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов. На этой неделе исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. "Пересмотр отношения к "майдану" на Украине теоретически возможен – в случае, если придет новая власть, в случае, если покажут всю правду: как делался тот "майдан", как принимались решения, кто в кого стрелял и так далее. <…> Но на сегодняшний момент, если говорить о практике, то это нереально. Альтернативных мнений на Украине нет, их не принимают. Люди, которые говорят вовсе не в поддержку России, в сторону России, ЛНР и ДНР, Запорожской, Херсонской областей, а просто высказывают мнение, альтернативное с киевской властью, подвергаются репрессиям, их взрывают, уничтожают", - сказал Хорошилов. По его мнению, возможность иной оценки событий 2013-2014 годов будет "очень длительным процессом, пока к власти придет более-менее вменяемый, адекватный человек". "Сейчас теоретически может уйти Зеленский – кто может прийти к власти? Только ближайшее какое-то окружение. Сказать, что там есть адекватные в окружении люди, которые могут трезво посмотреть на положение дел, – мне кажется, этого нет. Даже если приходит адекватный человек, который, к примеру, говорит: "Будем строить свое сильное государство в дружбе с Европой, в дружбе с Россией". Насколько долго он сможет просуществовать вообще, прожить? Его ликвидируют очень быстро", - заявил собеседник РИА Новости.
https://ria.ru/20231121/berbok-1910737402.html
https://ria.ru/20231122/ukraina-1910947227.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784861632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca478ff2705328b42004074e66a1e12f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, луганская народная республика, украина, россия
Политика, Луганская Народная Республика, Украина, Россия
В ЛНР рассказали, когда на Украине пересмотрят отношение к "евромайдану"
Депутат: объективную оценку "евромайдану" на Украине даст только новая власть
ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Пересмотр отношения на Украине к событиям "евромайдана" возможен только при новой власти в Киеве, так как за любые альтернативных мнения люди в этой стране сейчас подвергаются репрессиям и ликвидации, заявил РИА Новости депутат народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов.
На этой неделе исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
Слова Бербок про Майдан вызвали шок в Сети
"Пересмотр отношения к "майдану" на Украине теоретически возможен – в случае, если придет новая власть, в случае, если покажут всю правду: как делался тот "майдан", как принимались решения, кто в кого стрелял и так далее. <…> Но на сегодняшний момент, если говорить о практике, то это нереально. Альтернативных мнений на Украине нет, их не принимают. Люди, которые говорят вовсе не в поддержку России, в сторону России, ЛНР и ДНР, Запорожской, Херсонской областей, а просто высказывают мнение, альтернативное с киевской властью, подвергаются репрессиям, их взрывают, уничтожают", - сказал Хорошилов.
По его мнению, возможность иной оценки событий 2013-2014 годов будет "очень длительным процессом, пока к власти придет более-менее вменяемый, адекватный человек".
"Сейчас теоретически может уйти Зеленский – кто может прийти к власти? Только ближайшее какое-то окружение. Сказать, что там есть адекватные в окружении люди, которые могут трезво посмотреть на положение дел, – мне кажется, этого нет. Даже если приходит адекватный человек, который, к примеру, говорит: "Будем строить свое сильное государство в дружбе с Европой, в дружбе с Россией". Насколько долго он сможет просуществовать вообще, прожить? Его ликвидируют очень быстро", - заявил собеседник РИА Новости.
Небензя рассказал, как Украина потеряла достоинство