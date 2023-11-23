https://ria.ru/20231123/ukraina-1911222068.html

В ЛНР рассказали, когда на Украине пересмотрят отношение к "евромайдану"

В ЛНР рассказали, когда на Украине пересмотрят отношение к "евромайдану" - РИА Новости, 23.11.2023

В ЛНР рассказали, когда на Украине пересмотрят отношение к "евромайдану"

Пересмотр отношения на Украине к событиям "евромайдана" возможен только при новой власти в Киеве, так как за любые альтернативных мнения люди в этой стране... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T06:12

2023-11-23T06:12

2023-11-23T06:12

политика

луганская народная республика

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784861632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9fe8d1e738f98cc8b1fb83660b39f0b3.jpg

ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Пересмотр отношения на Украине к событиям "евромайдана" возможен только при новой власти в Киеве, так как за любые альтернативных мнения люди в этой стране сейчас подвергаются репрессиям и ликвидации, заявил РИА Новости депутат народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов. На этой неделе исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. "Пересмотр отношения к "майдану" на Украине теоретически возможен – в случае, если придет новая власть, в случае, если покажут всю правду: как делался тот "майдан", как принимались решения, кто в кого стрелял и так далее. <…> Но на сегодняшний момент, если говорить о практике, то это нереально. Альтернативных мнений на Украине нет, их не принимают. Люди, которые говорят вовсе не в поддержку России, в сторону России, ЛНР и ДНР, Запорожской, Херсонской областей, а просто высказывают мнение, альтернативное с киевской властью, подвергаются репрессиям, их взрывают, уничтожают", - сказал Хорошилов. По его мнению, возможность иной оценки событий 2013-2014 годов будет "очень длительным процессом, пока к власти придет более-менее вменяемый, адекватный человек". "Сейчас теоретически может уйти Зеленский – кто может прийти к власти? Только ближайшее какое-то окружение. Сказать, что там есть адекватные в окружении люди, которые могут трезво посмотреть на положение дел, – мне кажется, этого нет. Даже если приходит адекватный человек, который, к примеру, говорит: "Будем строить свое сильное государство в дружбе с Европой, в дружбе с Россией". Насколько долго он сможет просуществовать вообще, прожить? Его ликвидируют очень быстро", - заявил собеседник РИА Новости.

https://ria.ru/20231121/berbok-1910737402.html

https://ria.ru/20231122/ukraina-1910947227.html

луганская народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, луганская народная республика, украина, россия