https://ria.ru/20231123/ukraina-1911220803.html

"Это невозможно". На Украине предсказали скорое наступление катастрофы

"Это невозможно". На Украине предсказали скорое наступление катастрофы - РИА Новости, 23.11.2023

"Это невозможно". На Украине предсказали скорое наступление катастрофы

Переход украинской экономики на военные рельсы приведет к катастрофическим последствиям, рассказал экономист Алексей Кущ в интервью директору украинского... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T05:56

2023-11-23T05:56

2023-11-23T05:56

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Переход украинской экономики на военные рельсы приведет к катастрофическим последствиям, рассказал экономист Алексей Кущ в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву."Любая попытка построить военную экономику закончится катастрофой буквально через несколько месяцев, потому что сначала прекратится поступление налогов, потому что резко упадет потребление, потому что негде потреблять — нет магазинов, кафе, нет точек сбора этих налогов", — поделился Кущ.Эксперт добавил, что сектор услуг составляет основную часть ВВП, но его нельзя перевести на военные рельсы. При этом, по оценке экономиста, кафе, парикмахерские и прочие заведения дают 60 процентов занятости и основную часть налогов.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал страну банкротом. По его словам, Киев не в состоянии самостоятельно заполнить свой бюджет, а три четверти денег представляют собой займы или гранты.

https://ria.ru/20231123/peregovory-1911219188.html

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цены на нефть, украина, сша, вадим карасев, алексей кущ, россия, в мире