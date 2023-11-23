https://ria.ru/20231123/ugol-1911390182.html

Путин разрешил деофшоризацию "Русского угля"

Путин разрешил деофшоризацию "Русского угля" - РИА Новости, 23.11.2023

Путин разрешил деофшоризацию "Русского угля"

Президент РФ Владимир Путин разрешил двум российским юрлицам приобрести доли кипрских структур в АО "Русский уголь" и передать в залог банку ВТБ акции и активы... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:43

2023-11-23T16:43

2023-11-23T16:43

экономика

россия

владимир путин

русский уголь

втб

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил двум российским юрлицам приобрести доли кипрских структур в АО "Русский уголь" и передать в залог банку ВТБ акции и активы этой компании, включая "Амуруголь", следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовых актов. "Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Единая угольная компания РУ" сделки по приобретению 1 031 270 863 обыкновенных акций акционерного общества "Русский Уголь", принадлежащих Клэверли Холдинг Лимитед (Claverley Holding Limited); совершение обществом с ограниченной ответственностью "Омега" сделки по приобретению 103 137 обыкновенных акций акционерного общества "Русский Уголь", принадлежащих Килтон Оверсиз Лимитед (Kilton Overseas Limited)", - говорится в документе. Далее компаниям "Единая угольная компания РУ" и "Омега" разрешена передача в залог ВТБ приобретенных акций "Русского угля" (суммарно всех 100%), а самому "Русскому углю" разрешено передать "в залог банку ВТБ 100% обыкновенных акций акционерного общества "Амурский уголь", 100% обыкновенных акций акционерного общества "Красноярсккрайуголь", 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Разрез Кирбинский" и 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Омега".

https://ria.ru/20230925/prokuratura-1898488592.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, русский уголь, втб