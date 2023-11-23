https://ria.ru/20231123/ugol-1911390182.html
Путин разрешил деофшоризацию "Русского угля"
Путин разрешил деофшоризацию "Русского угля" - РИА Новости, 23.11.2023
Путин разрешил деофшоризацию "Русского угля"
Президент РФ Владимир Путин разрешил двум российским юрлицам приобрести доли кипрских структур в АО "Русский уголь" и передать в залог банку ВТБ акции и активы... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:43
2023-11-23T16:43
2023-11-23T16:43
экономика
россия
владимир путин
русский уголь
втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_0:88:2996:1773_1920x0_80_0_0_642e18ec8b8c9c2f60ac5df2cf687b03.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил двум российским юрлицам приобрести доли кипрских структур в АО "Русский уголь" и передать в залог банку ВТБ акции и активы этой компании, включая "Амуруголь", следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовых актов. "Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Единая угольная компания РУ" сделки по приобретению 1 031 270 863 обыкновенных акций акционерного общества "Русский Уголь", принадлежащих Клэверли Холдинг Лимитед (Claverley Holding Limited); совершение обществом с ограниченной ответственностью "Омега" сделки по приобретению 103 137 обыкновенных акций акционерного общества "Русский Уголь", принадлежащих Килтон Оверсиз Лимитед (Kilton Overseas Limited)", - говорится в документе. Далее компаниям "Единая угольная компания РУ" и "Омега" разрешена передача в залог ВТБ приобретенных акций "Русского угля" (суммарно всех 100%), а самому "Русскому углю" разрешено передать "в залог банку ВТБ 100% обыкновенных акций акционерного общества "Амурский уголь", 100% обыкновенных акций акционерного общества "Красноярсккрайуголь", 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Разрез Кирбинский" и 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Омега".
https://ria.ru/20230925/prokuratura-1898488592.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_3b4458c227bb64cd4be24dd8032183c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, русский уголь, втб
Экономика, Россия, Владимир Путин, Русский уголь, ВТБ
Путин разрешил деофшоризацию "Русского угля"
Путин разрешил деофшоризацию "Русского угля" и его залог в ВТБ вместе с активами
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин разрешил двум российским юрлицам приобрести доли кипрских структур в АО "Русский уголь" и передать в залог банку ВТБ акции и активы этой компании, включая "Амуруголь", следует из распоряжения
, опубликованного на официальном портале правовых актов.
"Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Единая угольная компания РУ" сделки по приобретению 1 031 270 863 обыкновенных акций акционерного общества "Русский Уголь", принадлежащих Клэверли Холдинг Лимитед (Claverley Holding Limited); совершение обществом с ограниченной ответственностью "Омега" сделки по приобретению 103 137 обыкновенных акций акционерного общества "Русский Уголь", принадлежащих Килтон Оверсиз Лимитед (Kilton Overseas Limited)", - говорится в документе.
Далее компаниям "Единая угольная компания РУ" и "Омега" разрешена передача в залог ВТБ приобретенных акций "Русского угля" (суммарно всех 100%), а самому "Русскому углю" разрешено передать "в залог банку ВТБ 100% обыкновенных акций акционерного общества "Амурский уголь", 100% обыкновенных акций акционерного общества "Красноярсккрайуголь", 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Разрез Кирбинский" и 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Омега".
Генпрокурор рассказал Путину о работе по деофшоризации экономики