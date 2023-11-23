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Путин разрешил деофшоризацию "Русского угля" - РИА Новости, 23.11.2023
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16:43 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ugol-1911390182.html
Путин разрешил деофшоризацию "Русского угля"
Путин разрешил деофшоризацию "Русского угля" - РИА Новости, 23.11.2023
Путин разрешил деофшоризацию "Русского угля"
Президент РФ Владимир Путин разрешил двум российским юрлицам приобрести доли кипрских структур в АО "Русский уголь" и передать в залог банку ВТБ акции и активы... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:43
2023-11-23T16:43
экономика
россия
владимир путин
русский уголь
втб
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил двум российским юрлицам приобрести доли кипрских структур в АО "Русский уголь" и передать в залог банку ВТБ акции и активы этой компании, включая "Амуруголь", следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовых актов. "Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Единая угольная компания РУ" сделки по приобретению 1 031 270 863 обыкновенных акций акционерного общества "Русский Уголь", принадлежащих Клэверли Холдинг Лимитед (Claverley Holding Limited); совершение обществом с ограниченной ответственностью "Омега" сделки по приобретению 103 137 обыкновенных акций акционерного общества "Русский Уголь", принадлежащих Килтон Оверсиз Лимитед (Kilton Overseas Limited)", - говорится в документе. Далее компаниям "Единая угольная компания РУ" и "Омега" разрешена передача в залог ВТБ приобретенных акций "Русского угля" (суммарно всех 100%), а самому "Русскому углю" разрешено передать "в залог банку ВТБ 100% обыкновенных акций акционерного общества "Амурский уголь", 100% обыкновенных акций акционерного общества "Красноярсккрайуголь", 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Разрез Кирбинский" и 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Омега".
https://ria.ru/20230925/prokuratura-1898488592.html
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экономика, россия, владимир путин, русский уголь, втб
Экономика, Россия, Владимир Путин, Русский уголь, ВТБ
Путин разрешил деофшоризацию "Русского угля"

Путин разрешил деофшоризацию "Русского угля" и его залог в ВТБ вместе с активами

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил двум российским юрлицам приобрести доли кипрских структур в АО "Русский уголь" и передать в залог банку ВТБ акции и активы этой компании, включая "Амуруголь", следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовых актов.
"Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Единая угольная компания РУ" сделки по приобретению 1 031 270 863 обыкновенных акций акционерного общества "Русский Уголь", принадлежащих Клэверли Холдинг Лимитед (Claverley Holding Limited); совершение обществом с ограниченной ответственностью "Омега" сделки по приобретению 103 137 обыкновенных акций акционерного общества "Русский Уголь", принадлежащих Килтон Оверсиз Лимитед (Kilton Overseas Limited)", - говорится в документе.
Далее компаниям "Единая угольная компания РУ" и "Омега" разрешена передача в залог ВТБ приобретенных акций "Русского угля" (суммарно всех 100%), а самому "Русскому углю" разрешено передать "в залог банку ВТБ 100% обыкновенных акций акционерного общества "Амурский уголь", 100% обыкновенных акций акционерного общества "Красноярсккрайуголь", 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Разрез Кирбинский" и 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Омега".
Владимир Путин и генеральный прокурор России Игорь Краснов во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРусский угольВТБ
 
 
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