https://ria.ru/20231123/uchenye-1911236690.html
Омские ученые придумали новые полимерные канистры для нефтепродуктов
Омские ученые придумали новые полимерные канистры для нефтепродуктов - РИА Новости, 23.11.2023
Омские ученые придумали новые полимерные канистры для нефтепродуктов
Омские ученые разработали новый вид канистр для нефтепродуктов, которые крепятся друг к другу по принципу конструктора и вмещают больше продукта, рассказали в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:30
2023-11-23T09:30
2023-11-23T11:03
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ОМСК, 23 ноя - РИА Новости. Омские ученые разработали новый вид канистр для нефтепродуктов, которые крепятся друг к другу по принципу конструктора и вмещают больше продукта, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Новый вид канистр для нефтепродуктов предложили ученые Омского политеха. Разработка на 60% увеличит объем перевозки продукции на европоддоне, по сравнению с традиционным способом перевозки в круглых бочках. Запатентованный вузом принцип схож с известным детским конструктором. После эксплуатации канистры можно будет утилизировать, получив из них тепло и электроэнергию. "Мы предложили конструкцию канистр объемом по 5, 10 и 20 литров, которые группируются в блоки за счет конструктивных элементов типа "шип-паз". Если сравнить размещение наших емкостей на европоддоне с размещением традиционных 200-литровых бочек, то при тех же габаритах в них можно разметить 640 литров нефтепродуктов по сравнению с 400 литрами всего в 2-х бочках", - привели слова научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории "Парогазовые смеси в конструкциях ракет-носителей" ОмГТУ Дениса Давыдовича в пресс-службе. Главной целью работы является повышение эффективности транспортировки нефтепродуктов в районы Арктики. Учеными уже разработан полимерный композиционный материал на основе полиэтилена, из которого может создаваться тара, эксплуатируемая в суровых условиях Арктики и Крайнего Севера. Использованные канистры могут быть измельчены и возвращены для рециклинга или утилизированы на месте в разрабатываемой малогабаритной утилизационной модульной установке.
https://ria.ru/20220726/pshenitsa-1804936907.html
https://ria.ru/20231123/nauka-1911085059.html
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РИА Новости
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технологии, арктика, экология в россии, химия, наука
Технологии, Арктика, Экология в России, Химия, Наука, Наука
Омские ученые придумали новые полимерные канистры для нефтепродуктов
Омские ученые придумали новые полимерные канистры-конструктор для нефтепродуктов
ОМСК, 23 ноя - РИА Новости. Омские ученые разработали новый вид канистр для нефтепродуктов, которые крепятся друг к другу по принципу конструктора и вмещают больше продукта, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Новый вид канистр для нефтепродуктов предложили ученые Омского политеха. Разработка на 60% увеличит объем перевозки продукции на европоддоне, по сравнению с традиционным способом перевозки в круглых бочках. Запатентованный вузом принцип схож с известным детским конструктором. После эксплуатации канистры можно будет утилизировать, получив из них тепло и электроэнергию.
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"Мы предложили конструкцию канистр объемом по 5, 10 и 20 литров, которые группируются в блоки за счет конструктивных элементов типа "шип-паз". Если сравнить размещение наших емкостей на европоддоне с размещением традиционных 200-литровых бочек, то при тех же габаритах в них можно разметить 640 литров нефтепродуктов по сравнению с 400 литрами всего в 2-х бочках", - привели слова научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории "Парогазовые смеси в конструкциях ракет-носителей" ОмГТУ Дениса Давыдовича в пресс-службе.
Главной целью работы является повышение эффективности транспортировки нефтепродуктов в районы Арктики
. Учеными уже разработан полимерный композиционный материал на основе полиэтилена, из которого может создаваться тара, эксплуатируемая в суровых условиях Арктики и Крайнего Севера. Использованные канистры могут быть измельчены и возвращены для рециклинга или утилизированы на месте в разрабатываемой малогабаритной утилизационной модульной установке.
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