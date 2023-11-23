Комарова: в Югре будет создан новый технологический центр

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В Ханты-Мансийском округе – Югре по поручению президента и правительства РФ создается инновационный научно-технический центр "ЮНИТИ ПАРК", призванный обеспечить технологическую независимость в нефтегазовой отрасли, сообщила губернатор региона Наталья Комарова. Заявление прозвучало на пресс-конференции по случаю Дня Ханты-Мансийского округа на выставке-форуме "Россия" "ЮНИТИ ПАРК" - это большая площадка, десятки тысяч квадратных метров жилья, образовательно-лабораторный корпус, спортивный зал, зона отдыха, гостиница, поликлиника, технопарк инновационныъх технологий и большой центр, где будут изучаться основы генетики и реализовываться проекты, которые дадут ответ на вопросы здоровьесбережения", - пояснила Комарова. По словам губернатора, это - единственный в стране инновационный научно-технический центр, нацеленный на достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе. Его специализация – разработка технологий в ТЭК, создание передовых инженерных технологий, материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, развитие прикладной геологии. Также в регионе планируется построить еще один инновационный образовательный центр совместно с правительством РФ, компанией "Лукойл" и Пермским университетом. "Строим второй мост через реку Обь, развиваем особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Нягань". Мы живем, работаем, строим планы на будущее, выполняем их", - рассказала Комарова. По информации губернатора, в регионе реализуются как стартапы, так и крупные инвестиционные проекты. Среди них создание мощностей по производству отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев в Советском районе. Также в Сургуте создается производственный комплекс по выпуску фасонного проката мощностью 100 тысяч тонн в год. В Нефтеюганске Югорским машиностроительным заводом производятся мобильные заправочные комплексы для сжиженного природного газа, почти все комплектующие продукции - отечественного производства. В Нижневартовском районе уже открыто производство химических компонентов (загеливатели, брейкеры) для гидроразрыва пластов в нефтегазовой отрасли. В Югорске работает первый в автономном округе мини-завод по переработке макулатуры. В Нягани начал работу завод по производству особо чистого кварцевого концентрата. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Губернатор Ханты‐ Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В Ханты-Мансийском округе – Югре по поручению президента и правительства РФ создается инновационный научно-технический центр "ЮНИТИ ПАРК", призванный обеспечить технологическую независимость в нефтегазовой отрасли, сообщила губернатор региона Наталья Комарова.
Заявление прозвучало на пресс-конференции по случаю Дня Ханты-Мансийского округа на выставке-форуме "Россия"
Около 800 участников ожидаются на первом Югорском экономическом форуме
16 ноября, 19:37
"ЮНИТИ ПАРК" - это большая площадка, десятки тысяч квадратных метров жилья, образовательно-лабораторный корпус, спортивный зал, зона отдыха, гостиница, поликлиника, технопарк инновационныъх технологий и большой центр, где будут изучаться основы генетики и реализовываться проекты, которые дадут ответ на вопросы здоровьесбережения", - пояснила Комарова.
По словам губернатора, это - единственный в стране инновационный научно-технический центр, нацеленный на достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе. Его специализация – разработка технологий в ТЭК, создание передовых инженерных технологий, материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, развитие прикладной геологии.
Также в регионе планируется построить еще один инновационный образовательный центр совместно с правительством РФ, компанией "Лукойл" и Пермским университетом.
"Строим второй мост через реку Обь, развиваем особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Нягань". Мы живем, работаем, строим планы на будущее, выполняем их", - рассказала Комарова.
По информации губернатора, в регионе реализуются как стартапы, так и крупные инвестиционные проекты. Среди них создание мощностей по производству отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев в Советском районе.
Также в Сургуте создается производственный комплекс по выпуску фасонного проката мощностью 100 тысяч тонн в год. В Нефтеюганске Югорским машиностроительным заводом производятся мобильные заправочные комплексы для сжиженного природного газа, почти все комплектующие продукции - отечественного производства.
В Нижневартовском районе уже открыто производство химических компонентов (загеливатели, брейкеры) для гидроразрыва пластов в нефтегазовой отрасли. В Югорске работает первый в автономном округе мини-завод по переработке макулатуры. В Нягани начал работу завод по производству особо чистого кварцевого концентрата.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.