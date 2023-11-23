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Комарова: в Югре будет создан новый технологический центр - РИА Новости, 23.11.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
22:33 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/tsentr-1911462568.html
Комарова: в Югре будет создан новый технологический центр
Комарова: в Югре будет создан новый технологический центр - РИА Новости, 23.11.2023
Комарова: в Югре будет создан новый технологический центр
В Ханты-Мансийском округе – Югре по поручению президента и правительства РФ создается инновационный научно-технический центр "ЮНИТИ ПАРК", призванный обеспечить РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T22:33
2023-11-23T22:33
ханты-мансийский автономный округ
россия
север
арктика
наталья комарова
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В Ханты-Мансийском округе – Югре по поручению президента и правительства РФ создается инновационный научно-технический центр "ЮНИТИ ПАРК", призванный обеспечить технологическую независимость в нефтегазовой отрасли, сообщила губернатор региона Наталья Комарова. Заявление прозвучало на пресс-конференции по случаю Дня Ханты-Мансийского округа на выставке-форуме "Россия" "ЮНИТИ ПАРК" - это большая площадка, десятки тысяч квадратных метров жилья, образовательно-лабораторный корпус, спортивный зал, зона отдыха, гостиница, поликлиника, технопарк инновационныъх технологий и большой центр, где будут изучаться основы генетики и реализовываться проекты, которые дадут ответ на вопросы здоровьесбережения", - пояснила Комарова. По словам губернатора, это - единственный в стране инновационный научно-технический центр, нацеленный на достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе. Его специализация – разработка технологий в ТЭК, создание передовых инженерных технологий, материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, развитие прикладной геологии. Также в регионе планируется построить еще один инновационный образовательный центр совместно с правительством РФ, компанией "Лукойл" и Пермским университетом. "Строим второй мост через реку Обь, развиваем особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Нягань". Мы живем, работаем, строим планы на будущее, выполняем их", - рассказала Комарова. По информации губернатора, в регионе реализуются как стартапы, так и крупные инвестиционные проекты. Среди них создание мощностей по производству отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев в Советском районе. Также в Сургуте создается производственный комплекс по выпуску фасонного проката мощностью 100 тысяч тонн в год. В Нефтеюганске Югорским машиностроительным заводом производятся мобильные заправочные комплексы для сжиженного природного газа, почти все комплектующие продукции - отечественного производства. В Нижневартовском районе уже открыто производство химических компонентов (загеливатели, брейкеры) для гидроразрыва пластов в нефтегазовой отрасли. В Югорске работает первый в автономном округе мини-завод по переработке макулатуры. В Нягани начал работу завод по производству особо чистого кварцевого концентрата. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231116/forum-1909941755.html
https://ria.ru/20231121/kompleks-1910848011.html
россия
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россия, север, арктика, наталья комарова, выставка-форум "россия"
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Север, Арктика, Наталья Комарова, Выставка-форум "Россия"
Комарова: в Югре будет создан новый технологический центр

Губернатор Комарова: в Югре будет создан новый технологический центр

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты‐ Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты‐ Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Ханты‐ Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В Ханты-Мансийском округе – Югре по поручению президента и правительства РФ создается инновационный научно-технический центр "ЮНИТИ ПАРК", призванный обеспечить технологическую независимость в нефтегазовой отрасли, сообщила губернатор региона Наталья Комарова.
Заявление прозвучало на пресс-конференции по случаю Дня Ханты-Мансийского округа на выставке-форуме "Россия"
Сургут - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Около 800 участников ожидаются на первом Югорском экономическом форуме
16 ноября, 19:37
"ЮНИТИ ПАРК" - это большая площадка, десятки тысяч квадратных метров жилья, образовательно-лабораторный корпус, спортивный зал, зона отдыха, гостиница, поликлиника, технопарк инновационныъх технологий и большой центр, где будут изучаться основы генетики и реализовываться проекты, которые дадут ответ на вопросы здоровьесбережения", - пояснила Комарова.
По словам губернатора, это - единственный в стране инновационный научно-технический центр, нацеленный на достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе. Его специализация – разработка технологий в ТЭК, создание передовых инженерных технологий, материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, развитие прикладной геологии.
Также в регионе планируется построить еще один инновационный образовательный центр совместно с правительством РФ, компанией "Лукойл" и Пермским университетом.
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

Международная выставка-форум Россия

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои экспозиции развернули все регионы.

Концерт Сахалин - маяк России на Тихом океане

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
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Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

Концерт Моя Родина - Сибирь

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20
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Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

Встреча летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
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Сейчас проходят Дни регионов.

Презентация театра моды Алтыр на Международной выставке-форуме Россия

Сейчас проходят Дни регионов.

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7 из 20
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Они продлятся до 14 января 2024 года.

Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
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Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

Концерт Моя Родина - Сибирь на Международной выставке-форуме Россия

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Регионы представят свою историю и традиции.

Стенд Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20
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С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

Посетители играют в настольный хоккей на стенде Челябинской области ан ВДНХ

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

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А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

Стенд Северной Осетии на Международной выставке-форуме Россия

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

Показ-перформанс этно-костюмов по мотивам Уральских сказов и народных промыслов

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной выставке-форуме Россия

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 20
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Посетить мероприятие можно бесплатно.

Стенд Сахалинской области на Международной выставке-форуме Россия

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Всего представлена 131 экспозиция.

Театрализованная программа Сказки Древнего Алтая от Larisa Dance Show на Международной выставке-форуме Россия

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

Открытие зоны fashion подиума Модные бренды России. Эволюция русского стиля на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Сольное шоу барабанщиков The Noize из Челябинска на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 20

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 20

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20
"Строим второй мост через реку Обь, развиваем особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Нягань". Мы живем, работаем, строим планы на будущее, выполняем их", - рассказала Комарова.
По информации губернатора, в регионе реализуются как стартапы, так и крупные инвестиционные проекты. Среди них создание мощностей по производству отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев в Советском районе.
Также в Сургуте создается производственный комплекс по выпуску фасонного проката мощностью 100 тысяч тонн в год. В Нефтеюганске Югорским машиностроительным заводом производятся мобильные заправочные комплексы для сжиженного природного газа, почти все комплектующие продукции - отечественного производства.
В Нижневартовском районе уже открыто производство химических компонентов (загеливатели, брейкеры) для гидроразрыва пластов в нефтегазовой отрасли. В Югорске работает первый в автономном округе мини-завод по переработке макулатуры. В Нягани начал работу завод по производству особо чистого кварцевого концентрата.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Логистический комплекс Wildberries построят в Сургутском районе Югры
21 ноября, 16:00
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияСеверАрктикаНаталья КомароваВыставка-форум "Россия"
 
 
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