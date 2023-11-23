https://ria.ru/20231123/tsentr-1911462568.html

Комарова: в Югре будет создан новый технологический центр

Комарова: в Югре будет создан новый технологический центр - РИА Новости, 23.11.2023

Комарова: в Югре будет создан новый технологический центр

В Ханты-Мансийском округе – Югре по поручению президента и правительства РФ создается инновационный научно-технический центр "ЮНИТИ ПАРК", призванный обеспечить РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T22:33

2023-11-23T22:33

2023-11-23T22:33

ханты-мансийский автономный округ

россия

север

арктика

наталья комарова

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В Ханты-Мансийском округе – Югре по поручению президента и правительства РФ создается инновационный научно-технический центр "ЮНИТИ ПАРК", призванный обеспечить технологическую независимость в нефтегазовой отрасли, сообщила губернатор региона Наталья Комарова. Заявление прозвучало на пресс-конференции по случаю Дня Ханты-Мансийского округа на выставке-форуме "Россия" "ЮНИТИ ПАРК" - это большая площадка, десятки тысяч квадратных метров жилья, образовательно-лабораторный корпус, спортивный зал, зона отдыха, гостиница, поликлиника, технопарк инновационныъх технологий и большой центр, где будут изучаться основы генетики и реализовываться проекты, которые дадут ответ на вопросы здоровьесбережения", - пояснила Комарова. По словам губернатора, это - единственный в стране инновационный научно-технический центр, нацеленный на достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе. Его специализация – разработка технологий в ТЭК, создание передовых инженерных технологий, материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, развитие прикладной геологии. Также в регионе планируется построить еще один инновационный образовательный центр совместно с правительством РФ, компанией "Лукойл" и Пермским университетом. "Строим второй мост через реку Обь, развиваем особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Нягань". Мы живем, работаем, строим планы на будущее, выполняем их", - рассказала Комарова. По информации губернатора, в регионе реализуются как стартапы, так и крупные инвестиционные проекты. Среди них создание мощностей по производству отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев в Советском районе. Также в Сургуте создается производственный комплекс по выпуску фасонного проката мощностью 100 тысяч тонн в год. В Нефтеюганске Югорским машиностроительным заводом производятся мобильные заправочные комплексы для сжиженного природного газа, почти все комплектующие продукции - отечественного производства. В Нижневартовском районе уже открыто производство химических компонентов (загеливатели, брейкеры) для гидроразрыва пластов в нефтегазовой отрасли. В Югорске работает первый в автономном округе мини-завод по переработке макулатуры. В Нягани начал работу завод по производству особо чистого кварцевого концентрата. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231116/forum-1909941755.html

https://ria.ru/20231121/kompleks-1910848011.html

россия

север

арктика

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россия, север, арктика, наталья комарова, выставка-форум "россия"