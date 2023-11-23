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В Осло пропалестинские демонстранты заблокировали вход Центрального банка

В Осло пропалестинские демонстранты заблокировали вход Центрального банка - РИА Новости, 23.11.2023

В Осло пропалестинские демонстранты заблокировали вход Центрального банка

Группа демонстрантов из Палестинского комитета Норвегии заблокировала вход в Центральный банк Норвегии, требуя эмбарго на поставки оружия Израилю, активисты... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:24

2023-11-23T12:24

2023-11-23T12:24

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Группа демонстрантов из Палестинского комитета Норвегии заблокировала вход в Центральный банк Норвегии, требуя эмбарго на поставки оружия Израилю, активисты считают, что управляющий Нефтяным фондом банк "способствуют военным преступлениям в секторе Газа". "Палестинский комитет заблокировал вход в Центральный банк Норвегии в четверг утром, чтобы привлечь внимание к инвестициям Нефтяного фонда в (международную - ред.) оружейную промышленность, которые приносят деньги или способствуют военным преступлениям в секторе Газа", - говорится в сообщении комитета. Как отмечается в релизе, Нефтяной фонд инвестирует в "международную оружейную промышленность, которая снабжает Израиль вооружением". Кроме того, фонд владеет пакетами акций в таких компаниях, как Raytheon (RTX), General Electric, General Dynamics, L3Harris, Thales и Rheinmetal. Эти производители, утверждают в комитете, "сотрудничают с израильскими производителями оружия". "Мы требуем эмбарго на поставки оружия Израилю. Это должно быть отражено в инвестициях Норвегии через Нефтяной фонд", - приводятся в релизе слова Кьелля Стефансена, одного из сотрудников Палестинского комитета Норвегии. Как сообщает газета VG, на месте демонстрации в Осло находится полиция. Акция никак не повлияла на работу Центробанка Норвегии.

https://ria.ru/20231111/demonstranty-1908899820.html

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в мире, норвегия, израиль, осло, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году