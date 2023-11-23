https://ria.ru/20231123/trudoustroystvo-1911419922.html

Котяков назвал трудоустройство по специальности проблемой для выпускников

Котяков назвал трудоустройство по специальности проблемой для выпускников - РИА Новости, 23.11.2023

Котяков назвал трудоустройство по специальности проблемой для выпускников

Выпускники высших учебных заведений и среднего профессионального образования в России сегодня имеют проблемы с тем, чтобы устроиться на работу по специальности, РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:10

2023-11-23T18:10

2023-11-23T23:57

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Выпускники высших учебных заведений и среднего профессионального образования в России сегодня имеют проблемы с тем, чтобы устроиться на работу по специальности, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Мы сейчас, к сожалению, анализируя ситуацию с трудоустройством выпускников высших учебных заведений и СПО, видим, что у нас процент не такой высокий, как бы мы хотели. Мы четко видим и понимаем, что у нас есть проблемы с трудоустройством по специальности. То есть мы в принципе сегодня имеем перекос в экономике с тем, что мы готовим специалистов, которые не могут себя найти на рынке. Поэтому этот перекос нужно устранять, и мы его планируем устранять через (шестилетний - ред.) прогноз", - сказал Котяков во время пленарной сессии "Инвестиция в человека – инвестиция в будущее" на выставке "Россия".По его словам, решение этой проблемы можно обеспечить с помощью разработки совместно с работодателями прогноза рынка труда на шестилетнюю перспективу с учётом развития технологий и новых профессий. Это позволяет сформировать понимание контрольной цифры приема в высших учебных заведениях и специальных образовательных учреждениях и изменение подхода к прогнозированию подготовки специалистов."И вторично - после формирования контрольных цифр приёма мы четко понимаем наш потенциальный спрос на… преподавательский состав. Это уже следующая веха", - добавил Котяков.Он отметил в разговоре с корреспондентом РИА Новости, что если выпускник получил востребованную на рынке труда специальность и во время учебы было уделено должное внимание практическим навыкам, такой кандидат востребован."Для того, чтобы молодые люди могли использовать полученные ими знания, могли четко понимать, что из того, что им нравится – будет пользоваться спросом, мы делаем акцент на прогнозировании, организации стажировок и практик, ранней профориентации и развиваем сервисы для молодых соискателей в центрах занятости. Специалисты востребованы на рынке труда, а молодые – особенно, важно еще в период поступления помочь молодому человеку выбрать то направление, в котором он сможет реализовать себя", - объяснил министр РИА Новости.Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

https://ria.ru/20231123/vystavka-1911386262.html

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выставка-форум "россия", россия, москва, антон котяков, общество