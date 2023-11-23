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Киселев заявил, что современное телевидение находится на передовой смыслов - РИА Новости, 23.11.2023
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12:56 23.11.2023 (обновлено: 13:43 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/televidenie-1911307203.html
Киселев заявил, что современное телевидение находится на передовой смыслов
Киселев заявил, что современное телевидение находится на передовой смыслов - РИА Новости, 23.11.2023
Киселев заявил, что современное телевидение находится на передовой смыслов
Телевидение сегодня — это инструмент самопознания общества, оно находится на передовой смыслов, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:56
2023-11-23T13:43
дмитрий киселев
борис максудов
вгтрк
общество
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Телевидение сегодня — это инструмент самопознания общества, оно находится на передовой смыслов, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей.Участники мероприятия перед началом конгресса почтили память погибшего корреспондента "России 24" Бориса Максудова. "Сегодняшнее начало нашего собрания имело такую трагичную ноту, в то же время это символ, символ того, что телевидение стоит на передовой не только линии боевого соприкосновения, но и на передовой смыслов", — сказал Киселев. По его словам, от телевидения сегодня зависит очень многое. &quot;Телевидение сегодня — это инструмент общественной рефлексии самопознания общества. Наш продукт очень простой — это общественный баланс, общество в балансе — залог нашей победы. Не будем об этом забывать. Будем предлагать нашим зрителям телевидение смыслов, телевидение здоровых эмоций, телевидение любви и телевидение победы&quot;, — заключил он.Конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей проходит на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". Свое приветствие участникам направил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что эти ежегодные встречи стали знаковым событием, на конгрессе проходят дискуссии о перспективах развития телекоммуникационных технологий.
https://ria.ru/20231121/televidenie-1910704407.html
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дмитрий киселев, борис максудов, вгтрк, общество, миа "россия сегодня"
Дмитрий Киселев, Борис Максудов, ВГТРК, Общество, МИА "Россия сегодня"
Киселев заявил, что современное телевидение находится на передовой смыслов

Киселев назвал телевидение инструментом рефлексии самопознания общества

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Телевидение сегодня — это инструмент самопознания общества, оно находится на передовой смыслов, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей.
Участники мероприятия перед началом конгресса почтили память погибшего корреспондента "России 24" Бориса Максудова.
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"Сегодняшнее начало нашего собрания имело такую трагичную ноту, в то же время это символ, символ того, что телевидение стоит на передовой не только линии боевого соприкосновения, но и на передовой смыслов", — сказал Киселев.
По его словам, от телевидения сегодня зависит очень многое.
«

"Телевидение сегодня — это инструмент общественной рефлексии самопознания общества. Наш продукт очень простой — это общественный баланс, общество в балансе — залог нашей победы. Не будем об этом забывать. Будем предлагать нашим зрителям телевидение смыслов, телевидение здоровых эмоций, телевидение любви и телевидение победы", — заключил он.

Конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей проходит на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". Свое приветствие участникам направил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что эти ежегодные встречи стали знаковым событием, на конгрессе проходят дискуссии о перспективах развития телекоммуникационных технологий.
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Дмитрий КиселевБорис МаксудовВГТРКОбществоМИА "Россия сегодня"
 
 
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