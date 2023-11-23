https://ria.ru/20231123/tank-1911456851.html

Россияне несут цветы к сожженному танку Т-72, установленному в Хельсинки

Россияне несут цветы к сожженному танку Т-72, установленному в Хельсинки - РИА Новости, 23.11.2023

Россияне несут цветы к сожженному танку Т-72, установленному в Хельсинки

Живущие в Хельсинки россияне регулярно приносят цветы и георгиевские ленточки к сожженному российскому танку Т-72, сообщил агентству STT Каспер Канносто —... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T21:42

2023-11-23T21:42

2023-11-23T22:50

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя — РИА Новости. Живущие в Хельсинки россияне регулярно приносят цветы и георгиевские ленточки к сожженному российскому танку Т-72, сообщил агентству STT Каспер Канносто — председатель организации Your Finnish Friends ry, организовавшей демонстрацию техники."Дуло танка очищают от роз много раз в день. За одну уборку приходится убирать около 10-20 роз — в зависимости от того, как часто волонтер успевает убирать", — рассказал он.Как уточнил Канносто, помимо цветов, россияне приносят георгиевские ленточки. "Русские всегда их туда привозят, когда никого нет. Во вторник четверо молодых россиян спели рядом с ним гимн России, но ушли, когда им сказали прекратить", — сказал глава организации.В свою очередь, корреспондент РИА Новости сообщил, что к вечеру четверга танк вновь очистили и обнесли ленточным ограждением.Проукраинские общественные организации при содействии властей Хельсинки 18 ноября устроили на площади у парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сгоревшего российского танка Т-72. Сообщается, что он будет стоять там до 7 декабря.Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста, в которой назвало эту акцию разжигающим ненависть кощунством. Как отметили в дипмиссии, бездействие местных властей и потворство подобным мероприятиям ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20231122/medvedev-1911027543.html

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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в мире, финляндия, россия, хельсинки, т-72 "урал", эстония