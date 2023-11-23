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Россияне несут цветы к сожженному танку Т-72, установленному в Хельсинки - РИА Новости, 23.11.2023
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21:42 23.11.2023 (обновлено: 22:50 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/tank-1911456851.html
Россияне несут цветы к сожженному танку Т-72, установленному в Хельсинки
Россияне несут цветы к сожженному танку Т-72, установленному в Хельсинки - РИА Новости, 23.11.2023
Россияне несут цветы к сожженному танку Т-72, установленному в Хельсинки
Живущие в Хельсинки россияне регулярно приносят цветы и георгиевские ленточки к сожженному российскому танку Т-72, сообщил агентству STT Каспер Канносто —... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T21:42
2023-11-23T22:50
в мире
финляндия
россия
хельсинки
т-72 "урал"
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя — РИА Новости. Живущие в Хельсинки россияне регулярно приносят цветы и георгиевские ленточки к сожженному российскому танку Т-72, сообщил агентству STT Каспер Канносто — председатель организации Your Finnish Friends ry, организовавшей демонстрацию техники."Дуло танка очищают от роз много раз в день. За одну уборку приходится убирать около 10-20 роз — в зависимости от того, как часто волонтер успевает убирать", — рассказал он.Как уточнил Канносто, помимо цветов, россияне приносят георгиевские ленточки. "Русские всегда их туда привозят, когда никого нет. Во вторник четверо молодых россиян спели рядом с ним гимн России, но ушли, когда им сказали прекратить", — сказал глава организации.В свою очередь, корреспондент РИА Новости сообщил, что к вечеру четверга танк вновь очистили и обнесли ленточным ограждением.Проукраинские общественные организации при содействии властей Хельсинки 18 ноября устроили на площади у парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сгоревшего российского танка Т-72. Сообщается, что он будет стоять там до 7 декабря.Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста, в которой назвало эту акцию разжигающим ненависть кощунством. Как отметили в дипмиссии, бездействие местных властей и потворство подобным мероприятиям ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами.
https://ria.ru/20231122/medvedev-1911027543.html
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в мире, финляндия, россия, хельсинки, т-72 "урал", эстония
В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки, Т-72 "Урал", Эстония
Россияне несут цветы к сожженному танку Т-72, установленному в Хельсинки

SST: в Хельсинки россияне регулярно приносят цветы к сожженному танку Т-72

© Фото : соцсетиЦветы на российском танке Т-72, установленном в Хельсинки
Цветы на российском танке Т-72, установленном в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : соцсети
Цветы на российском танке Т-72, установленном в Хельсинки
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя — РИА Новости. Живущие в Хельсинки россияне регулярно приносят цветы и георгиевские ленточки к сожженному российскому танку Т-72, сообщил агентству STT Каспер Канносто — председатель организации Your Finnish Friends ry, организовавшей демонстрацию техники.
"Дуло танка очищают от роз много раз в день. За одну уборку приходится убирать около 10-20 роз — в зависимости от того, как часто волонтер успевает убирать", — рассказал он.
Как уточнил Канносто, помимо цветов, россияне приносят георгиевские ленточки.
"Русские всегда их туда привозят, когда никого нет. Во вторник четверо молодых россиян спели рядом с ним гимн России, но ушли, когда им сказали прекратить", — сказал глава организации.
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В свою очередь, корреспондент РИА Новости сообщил, что к вечеру четверга танк вновь очистили и обнесли ленточным ограждением.
Проукраинские общественные организации при содействии властей Хельсинки 18 ноября устроили на площади у парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сгоревшего российского танка Т-72. Сообщается, что он будет стоять там до 7 декабря.
Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста, в которой назвало эту акцию разжигающим ненависть кощунством. Как отметили в дипмиссии, бездействие местных властей и потворство подобным мероприятиям ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами.
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В миреФинляндияРоссияХельсинкиТ-72 "Урал"Эстония
 
 
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