Россияне несут цветы к сожженному танку Т-72, установленному в Хельсинки
SST: в Хельсинки россияне регулярно приносят цветы к сожженному танку Т-72
© Фото : соцсетиЦветы на российском танке Т-72, установленном в Хельсинки
© Фото : соцсети
Цветы на российском танке Т-72, установленном в Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя — РИА Новости. Живущие в Хельсинки россияне регулярно приносят цветы и георгиевские ленточки к сожженному российскому танку Т-72, сообщил агентству STT Каспер Канносто — председатель организации Your Finnish Friends ry, организовавшей демонстрацию техники.
"Дуло танка очищают от роз много раз в день. За одну уборку приходится убирать около 10-20 роз — в зависимости от того, как часто волонтер успевает убирать", — рассказал он.
Как уточнил Канносто, помимо цветов, россияне приносят георгиевские ленточки.
"Русские всегда их туда привозят, когда никого нет. Во вторник четверо молодых россиян спели рядом с ним гимн России, но ушли, когда им сказали прекратить", — сказал глава организации.
В свою очередь, корреспондент РИА Новости сообщил, что к вечеру четверга танк вновь очистили и обнесли ленточным ограждением.
Проукраинские общественные организации при содействии властей Хельсинки 18 ноября устроили на площади у парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сгоревшего российского танка Т-72. Сообщается, что он будет стоять там до 7 декабря.
Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста, в которой назвало эту акцию разжигающим ненависть кощунством. Как отметили в дипмиссии, бездействие местных властей и потворство подобным мероприятиям ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами.