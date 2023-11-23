https://ria.ru/20231123/szhr-1911250347.html
СЖР предложил наградить погибшего журналиста Бориса Максудова госнаградой
СЖР предложил наградить погибшего журналиста Бориса Максудова госнаградой - РИА Новости, 23.11.2023
СЖР предложил наградить погибшего журналиста Бориса Максудова госнаградой
СЖР выразил глубокие соболезнования и выступил с предложением наградить госнаградой погибшего журналиста телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, заявил РИА... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:31
2023-11-23T10:31
2023-11-23T18:49
специальная военная операция на украине
борис максудов
союз журналистов россии
вооруженные силы украины
соловьев владимир (журналист)
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МОСКВА. 23 ноя - РИА Новости. СЖР выразил глубокие соболезнования и выступил с предложением наградить госнаградой погибшего журналиста телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, заявил РИА Новости глава Союза Владимир Соловьев. Раненный после удара ВСУ корреспондент "России 24" Борис Максудов скончался, сообщил журналист Владимир Соловьев. "Наша профессия связана с риском, особенно профессия военного корреспондента. СЖР выражает глубокие соболезнования семье и коллегам", - сказал глава СЖР. Он отметил, что Союз готов оказать помощь семье погибшего. "Наш коллега достоин государственной награды", - указал Соловьев, подчеркнув, что в таких случаях награждают Орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20231123/rossiya24-1911248568.html
https://ria.ru/20231123/kiselev-1911244495.html
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борис максудов, союз журналистов россии, вооруженные силы украины, соловьев владимир (журналист)
Специальная военная операция на Украине, Борис Максудов, Союз журналистов России, Вооруженные силы Украины, Соловьев Владимир (журналист)
СЖР предложил наградить погибшего журналиста Бориса Максудова госнаградой
СЖР выступил с предложением наградить госнаградой погибшего журналиста Максудова