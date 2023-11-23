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СЖР предложил наградить погибшего журналиста Бориса Максудова госнаградой - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 23.11.2023 (обновлено: 18:49 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/szhr-1911250347.html
СЖР предложил наградить погибшего журналиста Бориса Максудова госнаградой
СЖР предложил наградить погибшего журналиста Бориса Максудова госнаградой - РИА Новости, 23.11.2023
СЖР предложил наградить погибшего журналиста Бориса Максудова госнаградой
СЖР выразил глубокие соболезнования и выступил с предложением наградить госнаградой погибшего журналиста телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, заявил РИА... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:31
2023-11-23T18:49
специальная военная операция на украине
борис максудов
союз журналистов россии
вооруженные силы украины
соловьев владимир (журналист)
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МОСКВА. 23 ноя - РИА Новости. СЖР выразил глубокие соболезнования и выступил с предложением наградить госнаградой погибшего журналиста телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, заявил РИА Новости глава Союза Владимир Соловьев. Раненный после удара ВСУ корреспондент "России 24" Борис Максудов скончался, сообщил журналист Владимир Соловьев. "Наша профессия связана с риском, особенно профессия военного корреспондента. СЖР выражает глубокие соболезнования семье и коллегам", - сказал глава СЖР. Он отметил, что Союз готов оказать помощь семье погибшего. "Наш коллега достоин государственной награды", - указал Соловьев, подчеркнув, что в таких случаях награждают Орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20231123/rossiya24-1911248568.html
https://ria.ru/20231123/kiselev-1911244495.html
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борис максудов, союз журналистов россии, вооруженные силы украины, соловьев владимир (журналист)
Специальная военная операция на Украине, Борис Максудов, Союз журналистов России, Вооруженные силы Украины, Соловьев Владимир (журналист)
СЖР предложил наградить погибшего журналиста Бориса Максудова госнаградой

СЖР выступил с предложением наградить госнаградой погибшего журналиста Максудова

© Борис Максудов/ВКонтактеКорреспондент "России 24" Борис Максудов
Корреспондент России 24 Борис Максудов
© Борис Максудов/ВКонтакте
Корреспондент "России 24" Борис Максудов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 23 ноя - РИА Новости. СЖР выразил глубокие соболезнования и выступил с предложением наградить госнаградой погибшего журналиста телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, заявил РИА Новости глава Союза Владимир Соловьев.
Раненный после удара ВСУ корреспондент "России 24" Борис Максудов скончался, сообщил журналист Владимир Соловьев.
Логотип телеканала Россия 24 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Телеканал "Россия 24" принес соболезнования родным и близким Максудова
Вчера, 10:24
«
"Наша профессия связана с риском, особенно профессия военного корреспондента. СЖР выражает глубокие соболезнования семье и коллегам", - сказал глава СЖР.
Он отметил, что Союз готов оказать помощь семье погибшего.
"Наш коллега достоин государственной награды", - указал Соловьев, подчеркнув, что в таких случаях награждают Орденом Мужества посмертно.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на панельной дискуссии Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Киселев прокомментировал смерть журналиста "России 24" Максудова
Вчера, 10:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБорис МаксудовСоюз журналистов РоссииВооруженные силы УкраиныСоловьев Владимир (журналист)
 
 
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