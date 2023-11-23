https://ria.ru/20231123/svo-1911246012.html
Рабочая группа по СВО направила доклад президенту с предложениями
Рабочая группа по СВО направила доклад президенту с предложениями - РИА Новости, 23.11.2023
Рабочая группа по СВО направила доклад президенту с предложениями
Рабочая группа по СВО направила доклад президенту с предложениями по мерам поддержки бойцов и членов их семей, сообщил руководитель группы, первый заместитель... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:14
2023-11-23T10:14
2023-11-23T10:14
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Рабочая группа по СВО направила доклад президенту с предложениями по мерам поддержки бойцов и членов их семей, сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в Telegram-канале. "Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту. В нем отразили новые предложения по мерам поддержки бойцов и членов их семей, которые, в том числе, направлены на уравнивание льгот для разных категорий участников СВО", - написал Турчак. По словам руководителя группы, анализ поступающих обращений говорит о том, что пока еще есть дисбаланс в этом вопросе. "В частности, предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения/гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество…; предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в связи с боевыми действиями, чтобы участники СВО могли проходить ее вне очереди", - следует из сообщения Турчака.Кроме того, рабочая группа предложила дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе, а также позволить членам семьи участника СВО по доверенности оформлять для него регистрацию по месту жительства. Также предлагается утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение. "Нередки случаи, когда в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам, либо места без багажа", - указал руководитель группы. Помимо этого, Турчак сообщил, что рабочая группа продолжает заниматься вопросами реабилитации и протезирования вместе с фондом "Защитники Отечества". По его словам, протезирование, в частности, требует помимо непосредственно обеспечения техническими средствами реабилитации еще и оказания медуслуг – таких как: массаж, физиолечение, лечебная физкультура. "Сегодня при протезировании это не предусмотрено. В результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться", - отметил Турчак. "В этой связи, предложили поручить правительству внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медпомощи, в том числе медицинских реабилитационных услуг", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, общество, совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Общество, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Андрей Турчак, Россия
Рабочая группа по СВО направила доклад президенту с предложениями
Турчак: рабочая группа по СВО направила доклад Путину с предложениями по бойцам
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости.
Рабочая группа по СВО направила доклад президенту с предложениями по мерам поддержки бойцов и членов их семей, сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в Telegram-канале
.
"Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту. В нем отразили новые предложения по мерам поддержки бойцов и членов их семей, которые, в том числе, направлены на уравнивание льгот для разных категорий участников СВО", - написал Турчак.
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По словам руководителя группы, анализ поступающих обращений говорит о том, что пока еще есть дисбаланс в этом вопросе.
"В частности, предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения/гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество…; предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в связи с боевыми действиями, чтобы участники СВО могли проходить ее вне очереди", - следует из сообщения Турчака.
Кроме того, рабочая группа предложила дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе, а также позволить членам семьи участника СВО по доверенности оформлять для него регистрацию по месту жительства.
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Также предлагается утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение.
"Нередки случаи, когда в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам, либо места без багажа", - указал руководитель группы.
Помимо этого, Турчак сообщил, что рабочая группа продолжает заниматься вопросами реабилитации и протезирования вместе с фондом "Защитники Отечества".
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По его словам, протезирование, в частности, требует помимо непосредственно обеспечения техническими средствами реабилитации еще и оказания медуслуг – таких как: массаж, физиолечение, лечебная физкультура.
"Сегодня при протезировании это не предусмотрено. В результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться", - отметил Турчак.
"В этой связи, предложили поручить правительству внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медпомощи, в том числе медицинских реабилитационных услуг", - добавил он.