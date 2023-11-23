https://ria.ru/20231123/svo-1911246012.html

Рабочая группа по СВО направила доклад президенту с предложениями

Рабочая группа по СВО направила доклад президенту с предложениями - РИА Новости, 23.11.2023

Рабочая группа по СВО направила доклад президенту с предложениями

Рабочая группа по СВО направила доклад президенту с предложениями по мерам поддержки бойцов и членов их семей, сообщил руководитель группы, первый заместитель... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:14

2023-11-23T10:14

2023-11-23T10:14

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Рабочая группа по СВО направила доклад президенту с предложениями по мерам поддержки бойцов и членов их семей, сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в Telegram-канале. "Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту. В нем отразили новые предложения по мерам поддержки бойцов и членов их семей, которые, в том числе, направлены на уравнивание льгот для разных категорий участников СВО", - написал Турчак. По словам руководителя группы, анализ поступающих обращений говорит о том, что пока еще есть дисбаланс в этом вопросе. "В частности, предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения/гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество…; предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в связи с боевыми действиями, чтобы участники СВО могли проходить ее вне очереди", - следует из сообщения Турчака.Кроме того, рабочая группа предложила дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе, а также позволить членам семьи участника СВО по доверенности оформлять для него регистрацию по месту жительства. Также предлагается утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение. "Нередки случаи, когда в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам, либо места без багажа", - указал руководитель группы. Помимо этого, Турчак сообщил, что рабочая группа продолжает заниматься вопросами реабилитации и протезирования вместе с фондом "Защитники Отечества". По его словам, протезирование, в частности, требует помимо непосредственно обеспечения техническими средствами реабилитации еще и оказания медуслуг – таких как: массаж, физиолечение, лечебная физкультура. "Сегодня при протезировании это не предусмотрено. В результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться", - отметил Турчак. "В этой связи, предложили поручить правительству внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медпомощи, в том числе медицинских реабилитационных услуг", - добавил он.

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https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908765392.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, общество, совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, россия