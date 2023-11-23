https://ria.ru/20231123/stabilnost-1911298559.html

Китай обвинил США и Филиппины в подрыве стабильности в Южно-Китайском море

Китай обвинил США и Филиппины в подрыве стабильности в Южно-Китайском море - РИА Новости, 23.11.2023

Китай обвинил США и Филиппины в подрыве стабильности в Южно-Китайском море

Филиппины нарушают мир и стабильность в Южно-Китайском море, проводя совместные патрулирования с США, заявил в четверг официальный представитель Южной зоны... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:35

2023-11-23T12:35

2023-11-23T12:35

в мире

южно-китайское море

филиппины

сша

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ПЕКИН, 23 ноя - РИА Новости. Филиппины нарушают мир и стабильность в Южно-Китайском море, проводя совместные патрулирования с США, заявил в четверг официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли. Он отметил, что, начиная с 21 ноября, корабль "Юньчэн" ВМС Южной зоны боевого командования НОАК проводил плановое патрулирование в акватории Южно-Китайского моря. "В это время Филиппины привлекли внешние силы для осуществления патрулирования в Южно-Китайском море, создав хаос и шумиху, тем самым они нарушили региональный мир и стабильность, а также дух Кодекса о поведении сторон в Южно-Китайском море", - сказал Тянь Цзюньли, слова которого приводятся в аккаунте командования в соцсети WeChat. Отмечается, что китайские военные сохраняют повышенную бдительность, чтобы решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также морские права и интересы, региональный мир и стабильность в Южно-Китайском море. Во вторник президент Филиппин Фердинанд Маркос сообщил, что военные США и Филиппин начали совместные воздушные и морские патрулирования в Южно-Китайском море. Китай и Филиппины оспаривают принадлежность островов и вод вокруг Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20231116/otvetstvennost-1909728039.html

https://ria.ru/20231115/kitay-ssha-1909470813.html

южно-китайское море

филиппины

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в мире, южно-китайское море, филиппины, сша