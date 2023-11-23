Рейтинг@Mail.ru
Китай обвинил США и Филиппины в подрыве стабильности в Южно-Китайском море - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/stabilnost-1911298559.html
Китай обвинил США и Филиппины в подрыве стабильности в Южно-Китайском море
Китай обвинил США и Филиппины в подрыве стабильности в Южно-Китайском море - РИА Новости, 23.11.2023
Китай обвинил США и Филиппины в подрыве стабильности в Южно-Китайском море
Филиппины нарушают мир и стабильность в Южно-Китайском море, проводя совместные патрулирования с США, заявил в четверг официальный представитель Южной зоны... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:35
2023-11-23T12:35
в мире
южно-китайское море
филиппины
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152151/31/1521513119_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_94764c6e2cf965c6573c89b1195c5a60.jpg
ПЕКИН, 23 ноя - РИА Новости. Филиппины нарушают мир и стабильность в Южно-Китайском море, проводя совместные патрулирования с США, заявил в четверг официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли. Он отметил, что, начиная с 21 ноября, корабль "Юньчэн" ВМС Южной зоны боевого командования НОАК проводил плановое патрулирование в акватории Южно-Китайского моря. "В это время Филиппины привлекли внешние силы для осуществления патрулирования в Южно-Китайском море, создав хаос и шумиху, тем самым они нарушили региональный мир и стабильность, а также дух Кодекса о поведении сторон в Южно-Китайском море", - сказал Тянь Цзюньли, слова которого приводятся в аккаунте командования в соцсети WeChat. Отмечается, что китайские военные сохраняют повышенную бдительность, чтобы решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также морские права и интересы, региональный мир и стабильность в Южно-Китайском море. Во вторник президент Филиппин Фердинанд Маркос сообщил, что военные США и Филиппин начали совместные воздушные и морские патрулирования в Южно-Китайском море. Китай и Филиппины оспаривают принадлежность островов и вод вокруг Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
https://ria.ru/20231116/otvetstvennost-1909728039.html
https://ria.ru/20231115/kitay-ssha-1909470813.html
южно-китайское море
филиппины
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152151/31/1521513119_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_6e76d459373ad99b16466c184b488d48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южно-китайское море, филиппины, сша
В мире, Южно-Китайское море, Филиппины, США
Китай обвинил США и Филиппины в подрыве стабильности в Южно-Китайском море

Армия КНР: Филиппины патрулированием с США нарушают мир в Южно-Китайском море

CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialists 3rd Class Bradley J. Gee/Released / Американский крейсер в Южно-Китайском море
Американский крейсер в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialists 3rd Class Bradley J. Gee/Released /
Американский крейсер в Южно-Китайском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 ноя - РИА Новости. Филиппины нарушают мир и стабильность в Южно-Китайском море, проводя совместные патрулирования с США, заявил в четверг официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.
Он отметил, что, начиная с 21 ноября, корабль "Юньчэн" ВМС Южной зоны боевого командования НОАК проводил плановое патрулирование в акватории Южно-Китайского моря.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Си Цзиньпин призвал США вместе нести ответственность крупных держав
16 ноября, 04:16
"В это время Филиппины привлекли внешние силы для осуществления патрулирования в Южно-Китайском море, создав хаос и шумиху, тем самым они нарушили региональный мир и стабильность, а также дух Кодекса о поведении сторон в Южно-Китайском море", - сказал Тянь Цзюньли, слова которого приводятся в аккаунте командования в соцсети WeChat.
Отмечается, что китайские военные сохраняют повышенную бдительность, чтобы решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также морские права и интересы, региональный мир и стабильность в Южно-Китайском море.
Во вторник президент Филиппин Фердинанд Маркос сообщил, что военные США и Филиппин начали совместные воздушные и морские патрулирования в Южно-Китайском море.
Китай и Филиппины оспаривают принадлежность островов и вод вокруг Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
Флаги США и Китая на фоне здания конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Появился инсайд о "договорняке" Китая и США
15 ноября, 08:00
 
В миреЮжно-Китайское мореФилиппиныСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала