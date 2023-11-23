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"Дыру не закрыть". На Украине забеспокоились из-за промаха США - РИА Новости, 23.11.2023
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06:10 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ssha-1911221735.html
"Дыру не закрыть". На Украине забеспокоились из-за промаха США
"Дыру не закрыть". На Украине забеспокоились из-за промаха США - РИА Новости, 23.11.2023
"Дыру не закрыть". На Украине забеспокоились из-за промаха США
Экономическое состояние Украины находится в критическом состоянии, даже США не в состоянии это исправить, заявил киевский политолог Андрей Золотарев в интервью... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T06:10
2023-11-23T06:10
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экономическое состояние Украины находится в критическом состоянии, даже США не в состоянии это исправить, заявил киевский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka."По мнению экономистов, пока у нас в лучшем случае закрыта лишь четверть дыры в бюджете — то, на что мы можем найти ресурсы. У нас не достает 40 миллиардов, оптимисты говорят о 29, пессимисты о 40. &lt;...&gt; Где брать эти ресурсы? Я не думаю, что Соединенные Штаты смогут закрыть эту дыру", — посетовал эксперт.Он добавил, что Запад отложил военную и финансовую помощь Киеву, но ее все-таки стоит ожидать. Однако, подчеркнул Золотарев, она "расстроит многих" и будет очень сильно урезана."Надо быть готовыми", — предупредил он.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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украина, сша, киев, андрей золотарев, в мире
Украина, США, Киев, Андрей Золотарев, В мире
"Дыру не закрыть". На Украине забеспокоились из-за промаха США

Эксперт Золотарев: даже США не смогут закрыть дыру в бюджете Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев. 14 января 2023
Киев. 14 января 2023 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. 14 января 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экономическое состояние Украины находится в критическом состоянии, даже США не в состоянии это исправить, заявил киевский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka.
«
"По мнению экономистов, пока у нас в лучшем случае закрыта лишь четверть дыры в бюджете — то, на что мы можем найти ресурсы. У нас не достает 40 миллиардов, оптимисты говорят о 29, пессимисты о 40. <...> Где брать эти ресурсы? Я не думаю, что Соединенные Штаты смогут закрыть эту дыру", — посетовал эксперт.
Он добавил, что Запад отложил военную и финансовую помощь Киеву, но ее все-таки стоит ожидать. Однако, подчеркнул Золотарев, она "расстроит многих" и будет очень сильно урезана.
"Надо быть готовыми", — предупредил он.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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