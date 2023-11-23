https://ria.ru/20231123/ssha-1911220972.html

ФБР не выявило связи инцидента на мосту с терроризмом

ФБР не выявило связи инцидента на мосту с терроризмом - РИА Новости, 23.11.2023

ФБР не выявило связи инцидента на мосту с терроризмом

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не выявило связи инцидента на мосту между США и Канадой с терроризмом и не обнаружило взрывных веществ на месте... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T05:57

2023-11-23T05:57

2023-11-23T06:04

сша

канада

фбр

в мире

взрыв на мосту между сша и канадой

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/44/1514074432_0:154:2963:1821_1920x0_80_0_0_03c5426ec0992729340c6cb1cb505806.jpg

ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не выявило связи инцидента на мосту между США и Канадой с терроризмом и не обнаружило взрывных веществ на месте происшествия, говорится в опубликованном заявлении ведомства."Поиски на месте происшествия не выявили взрывных веществ и не показали связи с терроризмом", - указано в опубликованном сообщении ФБР.Там добавили, что спецслужба завершила расследование и передала дело об инциденте в ведение местной полиции в качестве дорожного происшествия.Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что власти США не видят указаний на то, что взрыв автомобиля в среду на мосту на границе с Канадой был терактом.Инцидент произошел в среду днем на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, где, по предварительным данным, погибли два человека в результате взрыва автомобиля.

https://ria.ru/20231122/vzryv-1911208656.html

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, канада, фбр, в мире, взрыв на мосту между сша и канадой