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ФБР не выявило связи инцидента на мосту с терроризмом
ФБР не выявило связи инцидента на мосту с терроризмом - РИА Новости, 23.11.2023
ФБР не выявило связи инцидента на мосту с терроризмом
Федеральное бюро расследований (ФБР) США не выявило связи инцидента на мосту между США и Канадой с терроризмом и не обнаружило взрывных веществ на месте... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T05:57
2023-11-23T05:57
2023-11-23T06:04
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взрыв на мосту между сша и канадой
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не выявило связи инцидента на мосту между США и Канадой с терроризмом и не обнаружило взрывных веществ на месте происшествия, говорится в опубликованном заявлении ведомства."Поиски на месте происшествия не выявили взрывных веществ и не показали связи с терроризмом", - указано в опубликованном сообщении ФБР.Там добавили, что спецслужба завершила расследование и передала дело об инциденте в ведение местной полиции в качестве дорожного происшествия.Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что власти США не видят указаний на то, что взрыв автомобиля в среду на мосту на границе с Канадой был терактом.Инцидент произошел в среду днем на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, где, по предварительным данным, погибли два человека в результате взрыва автомобиля.
https://ria.ru/20231122/vzryv-1911208656.html
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сша, канада, фбр, в мире, взрыв на мосту между сша и канадой
США, Канада, ФБР, В мире, Взрыв на мосту между США и Канадой
ФБР не выявило связи инцидента на мосту с терроризмом
ФБР не выявило связи инцидента на мосту между США и Канадой с терроризмом