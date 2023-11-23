Рейтинг@Mail.ru
ФБР не выявило связи инцидента на мосту с терроризмом - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 23.11.2023 (обновлено: 06:04 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/ssha-1911220972.html
ФБР не выявило связи инцидента на мосту с терроризмом
ФБР не выявило связи инцидента на мосту с терроризмом - РИА Новости, 23.11.2023
ФБР не выявило связи инцидента на мосту с терроризмом
Федеральное бюро расследований (ФБР) США не выявило связи инцидента на мосту между США и Канадой с терроризмом и не обнаружило взрывных веществ на месте... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T05:57
2023-11-23T06:04
сша
канада
фбр
в мире
взрыв на мосту между сша и канадой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/44/1514074432_0:154:2963:1821_1920x0_80_0_0_03c5426ec0992729340c6cb1cb505806.jpg
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не выявило связи инцидента на мосту между США и Канадой с терроризмом и не обнаружило взрывных веществ на месте происшествия, говорится в опубликованном заявлении ведомства."Поиски на месте происшествия не выявили взрывных веществ и не показали связи с терроризмом", - указано в опубликованном сообщении ФБР.Там добавили, что спецслужба завершила расследование и передала дело об инциденте в ведение местной полиции в качестве дорожного происшествия.Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что власти США не видят указаний на то, что взрыв автомобиля в среду на мосту на границе с Канадой был терактом.Инцидент произошел в среду днем на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, где, по предварительным данным, погибли два человека в результате взрыва автомобиля.
https://ria.ru/20231122/vzryv-1911208656.html
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/44/1514074432_165:0:2798:1975_1920x0_80_0_0_7a97b51826cea3f3927a146d716e0c23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, канада, фбр, в мире, взрыв на мосту между сша и канадой
США, Канада, ФБР, В мире, Взрыв на мосту между США и Канадой
ФБР не выявило связи инцидента на мосту с терроризмом

ФБР не выявило связи инцидента на мосту между США и Канадой с терроризмом

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не выявило связи инцидента на мосту между США и Канадой с терроризмом и не обнаружило взрывных веществ на месте происшествия, говорится в опубликованном заявлении ведомства.
«
"Поиски на месте происшествия не выявили взрывных веществ и не показали связи с терроризмом", - указано в опубликованном сообщении ФБР.
Там добавили, что спецслужба завершила расследование и передала дело об инциденте в ведение местной полиции в качестве дорожного происшествия.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что власти США не видят указаний на то, что взрыв автомобиля в среду на мосту на границе с Канадой был терактом.
Инцидент произошел в среду днем на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, где, по предварительным данным, погибли два человека в результате взрыва автомобиля.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
СМИ раскрыли новую версию взрыва на мосту между США и Канадой
Вчера, 23:43
 
СШАКанадаФБРВ миреВзрыв на мосту между США и Канадой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала