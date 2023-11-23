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Белый дом беспокоится из-за задержек голосования по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
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00:40 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ssha-1911210473.html
Белый дом беспокоится из-за задержек голосования по Украине, пишут СМИ
Белый дом беспокоится из-за задержек голосования по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
Белый дом беспокоится из-за задержек голосования по Украине, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена действиями спикера палаты представителей конгресса Майком Джонсоном из-за задержек с вынесением на... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T00:40
2023-11-23T00:40
в мире
сша
украина
майк джонсон
джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена действиями спикера палаты представителей конгресса Майком Джонсоном из-за задержек с вынесением на обсуждение и голосование пакета поддержки Украины, которая уже испытывает нехватку американской военной помощи, сообщает Politico со ссылкой на источники. "Динамика республиканцев в палате представителей беспокоит западное крыло (Белого дома - ред.). Спикер Майк Джонсон обозначил, что в определенный момент вынесет Украину на голосование, но Белому дому до сих пор не понятен новый республиканский лидер и его подход к переговорам", - говорится в публикации. Отмечается, что демократы раздосадованы действиями Джонсона, поскольку вопрос финансирования Украины уже достигает "кризисной точки". В Демократической партии надеются, что после текущего перерыва в работе законодательного собрания и предстоящего дня Благодарения палата вернется к работе и начнет обсуждение запроса Байдена на комплексную помощь Украине, Израилю, Тайваню и другие цели национальной безопасности. Вместе с тем у республиканцев после возвращения в Капитолий останется всего около трех недель до рождественских праздников и нет уверенности, что за это время контролирующие палату республиканцы и Джонсон успеют вынести вопрос на обсуждение и принять. На этом фоне, как отмечают собеседники издания, в Белом доме вспоминают бывшего спикера Кевина Маккарти, которого ранее сместили с его должности усилиями группы республиканцев при полной поддержке демократов в палате. "Они чувствовали, что он в конечном счете хотел заключить сделку, а теперь менее уверены в Джонсоне", - пишет газета. При этом сами конгрессмены в разговоре с изданием признаются, что среди обеих партий сохраняется подавляющая поддержка в вопросе финансирования Украины. Таким образом, решение вопроса упирается именно в решение спикера, от которого зависит, когда и как будет вынесен данный вопрос на голосование палаты. Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. Во время последнего визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи на 100 миллионов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231122/raskhody-1911177555.html
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в мире, сша, украина, майк джонсон, джо байден, нато
В мире, США, Украина, Майк Джонсон, Джо Байден, НАТО
Белый дом беспокоится из-за задержек голосования по Украине, пишут СМИ

Politico: Белый дом беспокоится из-за задержек голосования в конгрессе по Киеву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена действиями спикера палаты представителей конгресса Майком Джонсоном из-за задержек с вынесением на обсуждение и голосование пакета поддержки Украины, которая уже испытывает нехватку американской военной помощи, сообщает Politico со ссылкой на источники.
«
"Динамика республиканцев в палате представителей беспокоит западное крыло (Белого дома - ред.). Спикер Майк Джонсон обозначил, что в определенный момент вынесет Украину на голосование, но Белому дому до сих пор не понятен новый республиканский лидер и его подход к переговорам", - говорится в публикации.
Отмечается, что демократы раздосадованы действиями Джонсона, поскольку вопрос финансирования Украины уже достигает "кризисной точки". В Демократической партии надеются, что после текущего перерыва в работе законодательного собрания и предстоящего дня Благодарения палата вернется к работе и начнет обсуждение запроса Байдена на комплексную помощь Украине, Израилю, Тайваню и другие цели национальной безопасности.
Вместе с тем у республиканцев после возвращения в Капитолий останется всего около трех недель до рождественских праздников и нет уверенности, что за это время контролирующие палату республиканцы и Джонсон успеют вынести вопрос на обсуждение и принять. На этом фоне, как отмечают собеседники издания, в Белом доме вспоминают бывшего спикера Кевина Маккарти, которого ранее сместили с его должности усилиями группы республиканцев при полной поддержке демократов в палате. "Они чувствовали, что он в конечном счете хотел заключить сделку, а теперь менее уверены в Джонсоне", - пишет газета.
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При этом сами конгрессмены в разговоре с изданием признаются, что среди обеих партий сохраняется подавляющая поддержка в вопросе финансирования Украины. Таким образом, решение вопроса упирается именно в решение спикера, от которого зависит, когда и как будет вынесен данный вопрос на голосование палаты.
Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. Во время последнего визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи на 100 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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