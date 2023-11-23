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Жены участников СВО из Сочи отправили 12 тонн гумпомощи в новые регионы - РИА Новости, 23.11.2023
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14:36 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911348834.html
Жены участников СВО из Сочи отправили 12 тонн гумпомощи в новые регионы
Жены участников СВО из Сочи отправили 12 тонн гумпомощи в новые регионы - РИА Новости, 23.11.2023
Жены участников СВО из Сочи отправили 12 тонн гумпомощи в новые регионы
Не менее 12 тонн гуманитарной помощи почти за год отправили супруги участников специальной военной операции (СВО) из Сочи в новые регионы России. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:36
2023-11-23T14:36
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общество
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СОЧИ, 23 ноя - РИА Новости. Не менее 12 тонн гуманитарной помощи почти за год отправили супруги участников специальной военной операции (СВО) из Сочи в новые регионы России. Как рассказала РИА Новости жена сочинского бойца, организующая сбор, они совместно с супругой его сослуживца собирают посылки не только для своих мужей, но и для их боевых товарищей. "На протяжении девяти месяцев с момента отъезда наши мужчины служили вместе и отправляли мы разные грузы им совместно при поддержке администрации города Сочи и также частных предприятий города. Отправили мы в общей сложности около 12 тонн груза за девять месяцев. Это четыре "Газели", - отметила супруга сочинского бойца. Она уточнила, что с мэрией женщины собрали первую посылку, остальные три - сами. В первую сборку закладывали бинты, жгуты,гемостатики теплые вещи: куртки,термо белье, питьевую воду, чай и кондитерские изделия, что-то покупали сами, что-то подарил "Мясной гастроном". Второй груз в Херсонскую область женщины уже отправляли самостоятельно. Кроме одежды и медицинских изделий, жены участников СВО вложили бензопилу, наборы ключей для автомобилей, маскировочные сети. Третью "Газель" Анастасия собирала с помощью родственников. Тогда они передали бойцам дрон, каски, наушники, очки, продукты питания, код носки изделия, сушенное мясо, консервы. "Четвёртая машина ушла лично от... ее друзей и родственников на 136-ю бригаду 58-й армии в Запорожскую область. Собрали теплые вещи, нижнее белье, продукты питания, дрова, бензопилы, маскировочные сети, буржуйки, одеяла. Этот сбор был для бойцов на 25 человек", - рассказала жена одного из участников СВО. Женщина отметила, что в процессе транспортировки груза многое облегчают водители, не повышающие тарифов за перевозку. "Идут на встречу водители "Газелей" и несмотря на то, что едут в достаточно опасные места с нас ни разу не брали каких-то заоблачных сумм, каждая отправка из Сочи до пункта назначения выходила от 32 до 40 тысяч рублей", - отметила собеседница агентства. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
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общество, россия, сочи, херсонская область
Надежные люди, Общество, Россия, Сочи, Херсонская область
Жены участников СВО из Сочи отправили 12 тонн гумпомощи в новые регионы

Жены участников СВО из Сочи отправили 12 тонн гумпомощи в новые регионы за год

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СОЧИ, 23 ноя - РИА Новости. Не менее 12 тонн гуманитарной помощи почти за год отправили супруги участников специальной военной операции (СВО) из Сочи в новые регионы России.
Как рассказала РИА Новости жена сочинского бойца, организующая сбор, они совместно с супругой его сослуживца собирают посылки не только для своих мужей, но и для их боевых товарищей.
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"На протяжении девяти месяцев с момента отъезда наши мужчины служили вместе и отправляли мы разные грузы им совместно при поддержке администрации города Сочи и также частных предприятий города. Отправили мы в общей сложности около 12 тонн груза за девять месяцев. Это четыре "Газели", - отметила супруга сочинского бойца.
Она уточнила, что с мэрией женщины собрали первую посылку, остальные три - сами. В первую сборку закладывали бинты, жгуты,гемостатики теплые вещи: куртки,термо белье, питьевую воду, чай и кондитерские изделия, что-то покупали сами, что-то подарил "Мясной гастроном". Второй груз в Херсонскую область женщины уже отправляли самостоятельно. Кроме одежды и медицинских изделий, жены участников СВО вложили бензопилу, наборы ключей для автомобилей, маскировочные сети.
Третью "Газель" Анастасия собирала с помощью родственников. Тогда они передали бойцам дрон, каски, наушники, очки, продукты питания, код носки изделия, сушенное мясо, консервы. "Четвёртая машина ушла лично от... ее друзей и родственников на 136-ю бригаду 58-й армии в Запорожскую область. Собрали теплые вещи, нижнее белье, продукты питания, дрова, бензопилы, маскировочные сети, буржуйки, одеяла. Этот сбор был для бойцов на 25 человек", - рассказала жена одного из участников СВО.
Женщина отметила, что в процессе транспортировки груза многое облегчают водители, не повышающие тарифов за перевозку. "Идут на встречу водители "Газелей" и несмотря на то, что едут в достаточно опасные места с нас ни разу не брали каких-то заоблачных сумм, каждая отправка из Сочи до пункта назначения выходила от 32 до 40 тысяч рублей", - отметила собеседница агентства.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
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