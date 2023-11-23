https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911221217.html

Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Южнодонецком направлении

Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.11.2023

Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Южнодонецком направлении

Пара штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожила замаскированные укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T06:02

2023-11-23T06:02

2023-11-23T06:16

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пара штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожила замаскированные укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Южнодонецком направлении. <...> В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", — говорится в заявлении.Уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета, заключили в ведомстве.В среду Минобороны сообщало об успешном отражении атаки штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного (Запорожская область). Российские военные также поразили позиции 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР). В результате украинская сторона потеряла не менее 60 военнослужащих, две боевые бронемашины и два автомобиля.

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25, вооруженные силы рф, безопасность