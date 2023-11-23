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Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:02 23.11.2023 (обновлено: 06:16 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911221217.html
Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Южнодонецком направлении
Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.11.2023
Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Южнодонецком направлении
Пара штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожила замаскированные укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T06:02
2023-11-23T06:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-25
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пара штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожила замаскированные укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. &quot;Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Южнодонецком направлении. &lt;...&gt; В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета, заключили в ведомстве.В среду Минобороны сообщало об успешном отражении атаки штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного (Запорожская область). Российские военные также поразили позиции 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР). В результате украинская сторона потеряла не менее 60 военнослужащих, две боевые бронемашины и два автомобиля.
https://ria.ru/20231123/zheleznodorozhniki-1911218833.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-25, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пара штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожила замаскированные укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны.
«

"Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Южнодонецком направлении. <...> В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", — говорится в заявлении.

Уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета, заключили в ведомстве.
В среду Минобороны сообщало об успешном отражении атаки штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного (Запорожская область). Российские военные также поразили позиции 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР). В результате украинская сторона потеряла не менее 60 военнослужащих, две боевые бронемашины и два автомобиля.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-25Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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