https://ria.ru/20231123/spch-1911358023.html
Фадеев рассказал о реакции общества на новый закон об иноагентах
Фадеев рассказал о реакции общества на новый закон об иноагентах - РИА Новости, 23.11.2023
Фадеев рассказал о реакции общества на новый закон об иноагентах
Жалоб, связанных с новым законом об иноагентах, в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пока не поступало, сообщил... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:16
2023-11-23T15:16
2023-11-23T15:16
общество
россия
валерий фадеев
иноагенты
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Жалоб, связанных с новым законом об иноагентах, в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пока не поступало, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. "Жалоб нет, если бы это кого-то существенно задевало, люди жаловались бы в Совет по правам человека, уполномоченному по правам человека. Пока жалоб нет", - сказал Фадеев. Как он отметил, в свое время были опасения, что "невозможно будет избежать" статуса иностранного агента и "как показал опыт, уже более 10% субъектов, которые были признаны иностранными агентами теперь не являются" ими. "Это довольно много, это не единицы", - отметил Фадеев. Согласно закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который был принят в июле 2022 года, с 1 декабря иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иноагентом был лишь факт иностранного финансирования.
https://ria.ru/20231123/inoagent-1911356979.html
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общество, россия, валерий фадеев, иноагенты
Общество, Россия, Валерий Фадеев, иноагенты
Фадеев рассказал о реакции общества на новый закон об иноагентах
Фадеев: по новому закону об иноагентах жалоб в СПЧ пока не поступало
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Жалоб, связанных с новым законом об иноагентах, в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пока не поступало, сообщил глава СПЧ
Валерий Фадеев.
«
"Жалоб нет, если бы это кого-то существенно задевало, люди жаловались бы в Совет по правам человека, уполномоченному по правам человека. Пока жалоб нет", - сказал Фадеев.
Как он отметил, в свое время были опасения, что "невозможно будет избежать" статуса иностранного агента и "как показал опыт, уже более 10% субъектов, которые были признаны иностранными агентами теперь не являются" ими.
"Это довольно много, это не единицы", - отметил Фадеев.
Согласно закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который был принят в июле 2022 года, с 1 декабря иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иноагентом был лишь факт иностранного финансирования.
Адвокат Яшина* сообщил о его переводе в колонию в Смоленской области