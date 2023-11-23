https://ria.ru/20231123/spch-1911358023.html

Фадеев рассказал о реакции общества на новый закон об иноагентах

Фадеев рассказал о реакции общества на новый закон об иноагентах - РИА Новости, 23.11.2023

Фадеев рассказал о реакции общества на новый закон об иноагентах

Жалоб, связанных с новым законом об иноагентах, в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пока не поступало, сообщил... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:16

2023-11-23T15:16

2023-11-23T15:16

общество

россия

валерий фадеев

иноагенты

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Жалоб, связанных с новым законом об иноагентах, в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пока не поступало, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. "Жалоб нет, если бы это кого-то существенно задевало, люди жаловались бы в Совет по правам человека, уполномоченному по правам человека. Пока жалоб нет", - сказал Фадеев. Как он отметил, в свое время были опасения, что "невозможно будет избежать" статуса иностранного агента и "как показал опыт, уже более 10% субъектов, которые были признаны иностранными агентами теперь не являются" ими. "Это довольно много, это не единицы", - отметил Фадеев. Согласно закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который был принят в июле 2022 года, с 1 декабря иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иноагентом был лишь факт иностранного финансирования.

https://ria.ru/20231123/inoagent-1911356979.html

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общество, россия, валерий фадеев, иноагенты