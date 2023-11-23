https://ria.ru/20231123/sotspredprinimateli-1911428786.html

Число соцпредпринимателей увеличилось в Подмосковье на 25%

Число соцпредпринимателей увеличилось в Подмосковье на 25% - РИА Новости, 23.11.2023

Число соцпредпринимателей увеличилось в Подмосковье на 25%

В настоявший момент в Подмосковье количество компаний социальной сферы превысило одну тысячу, показатель за год вырос на 25%, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:46

2023-11-23T18:46

2023-11-23T18:46

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В настоявший момент в Подмосковье количество компаний социальной сферы превысило одну тысячу, показатель за год вырос на 25%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В этом году статус социального предприятия получила уже 1001 компания Подмосковья — это на 25% больше, чем в прошлом году. Социальный статус необходимо подтверждать ежегодно: в этом году 672 компании подтвердили статус, остальные 329 — получили его впервые", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. Подать заявку на получение статуса можно в электронном виде – на портале РПГУ. Социальные предприниматели также могут воспользоваться сервисами и услугами центра "Мой бизнес", созданного в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Среди услуг — производство видеоролика, производство печатной продукции, создание сайта и регистрация товарного знака. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом России.

https://ria.ru/20231025/biznes-forum-1905252319.html

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московская область (подмосковье), предприниматели, министерство инвестиций и инноваций московской области, экономика