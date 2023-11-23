Рейтинг@Mail.ru
Число соцпредпринимателей увеличилось в Подмосковье на 25% - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:46 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/sotspredprinimateli-1911428786.html
Число соцпредпринимателей увеличилось в Подмосковье на 25%
Число соцпредпринимателей увеличилось в Подмосковье на 25% - РИА Новости, 23.11.2023
Число соцпредпринимателей увеличилось в Подмосковье на 25%
В настоявший момент в Подмосковье количество компаний социальной сферы превысило одну тысячу, показатель за год вырос на 25%, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:46
2023-11-23T18:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
предприниматели
министерство инвестиций и инноваций московской области
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767904956_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_60826db91409abd19f88dd600838b5b3.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В настоявший момент в Подмосковье количество компаний социальной сферы превысило одну тысячу, показатель за год вырос на 25%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В этом году статус социального предприятия получила уже 1001 компания Подмосковья — это на 25% больше, чем в прошлом году. Социальный статус необходимо подтверждать ежегодно: в этом году 672 компании подтвердили статус, остальные 329 — получили его впервые", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. Подать заявку на получение статуса можно в электронном виде – на портале РПГУ. Социальные предприниматели также могут воспользоваться сервисами и услугами центра "Мой бизнес", созданного в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Среди услуг — производство видеоролика, производство печатной продукции, создание сайта и регистрация товарного знака. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом России.
https://ria.ru/20231025/biznes-forum-1905252319.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767904956_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa04461c81c8e1e79dc84bc1b2519f51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), предприниматели, министерство инвестиций и инноваций московской области, экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Предприниматели, Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Экономика

Число соцпредпринимателей увеличилось в Подмосковье на 25%

© Depositphotos.com / IgorVetushko Предприниматель визирует документы
Предприниматель визирует документы - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Depositphotos.com / IgorVetushko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В настоявший момент в Подмосковье количество компаний социальной сферы превысило одну тысячу, показатель за год вырос на 25%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В этом году статус социального предприятия получила уже 1001 компания Подмосковья — это на 25% больше, чем в прошлом году. Социальный статус необходимо подтверждать ежегодно: в этом году 672 компании подтвердили статус, остальные 329 — получили его впервые", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба.
Подать заявку на получение статуса можно в электронном виде – на портале РПГУ.
Социальные предприниматели также могут воспользоваться сервисами и услугами центра "Мой бизнес", созданного в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Среди услуг — производство видеоролика, производство печатной продукции, создание сайта и регистрация товарного знака.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом России.
Форум предпринимательства городского округа Химки
Предприниматели Подмосковья представили продукцию на бизнес-форуме в Химках
25 октября, 20:32
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПредпринимателиМинистерство инвестиций и инноваций Московской областиЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала