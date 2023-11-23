https://ria.ru/20231123/sots-1911246798.html

Херсонская область получит около ста миллиардов рублей на соцразвитие

Херсонская область получит около ста миллиардов рублей на соцразвитие - РИА Новости, 23.11.2023

Херсонская область получит около ста миллиардов рублей на соцразвитие

Херсонская область в 2023 году получила на социально-экономическое развитие из федерального бюджета около 92 миллиардов рублей, на 2024 год на эти цели... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:18

2023-11-23T10:18

2023-11-23T10:21

общество

жкх

херсонская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899225454_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fb2ceb52c7ced05f2b870b962a155f70.jpg

ГЕНИЧЕСК, 23 ноя - РИА Новости. Херсонская область в 2023 году получила на социально-экономическое развитие из федерального бюджета около 92 миллиардов рублей, на 2024 год на эти цели запланировано выделение области суммы около 100 миллиардов рублей, сообщили журналистам в министерстве социального развития Херсонской области. "В 2023 году около 92 миллиардов получили, на 2024 год получим около 100 миллиардов. В следующем году самая значительная часть пойдет на социальный блок: пенсии и льготы", - сказал представитель министерства. В области сейчас активно строятся дороги, принимаются региональные законы о льготах и субсидиях для определенных категорий граждан. Внедряется программа материнского капитала. "Все социальные программы, осуществляемые на Херсонщине, реализуются на средства, выделяемые из федерального бюджета. Региону необходимо в кратчайшие сроки достичь общероссийского уровня показателей социально-экономического развития и уровня жизни. Такая задача была поставлена перед нами президентом России", - сказал собеседник агентства. По словам чиновника, системы здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта в Херсонской области сейчас фактически выстраиваются заново, и это требует немалых вложений. В 2023 году федеральные средства пошли на социальную поддержку, на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежной политики, туризма, развитие топливно-энергетического комплекса, восстановление промышленности, транспорта, дорожной инфраструктуры, цифровой трансформации, агропромышленного комплекса, охрану окружающей среды, развитие ЖКХ и на другие социально значимые направления.

https://ria.ru/20231121/vrachi-1910883867.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, херсонская область , россия