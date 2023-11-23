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Херсонская область получит около ста миллиардов рублей на соцразвитие - РИА Новости, 23.11.2023
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10:18 23.11.2023 (обновлено: 10:21 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/sots-1911246798.html
Херсонская область получит около ста миллиардов рублей на соцразвитие
Херсонская область получит около ста миллиардов рублей на соцразвитие - РИА Новости, 23.11.2023
Херсонская область получит около ста миллиардов рублей на соцразвитие
Херсонская область в 2023 году получила на социально-экономическое развитие из федерального бюджета около 92 миллиардов рублей, на 2024 год на эти цели... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:18
2023-11-23T10:21
общество
жкх
херсонская область
россия
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ГЕНИЧЕСК, 23 ноя - РИА Новости. Херсонская область в 2023 году получила на социально-экономическое развитие из федерального бюджета около 92 миллиардов рублей, на 2024 год на эти цели запланировано выделение области суммы около 100 миллиардов рублей, сообщили журналистам в министерстве социального развития Херсонской области. "В 2023 году около 92 миллиардов получили, на 2024 год получим около 100 миллиардов. В следующем году самая значительная часть пойдет на социальный блок: пенсии и льготы", - сказал представитель министерства. В области сейчас активно строятся дороги, принимаются региональные законы о льготах и субсидиях для определенных категорий граждан. Внедряется программа материнского капитала. "Все социальные программы, осуществляемые на Херсонщине, реализуются на средства, выделяемые из федерального бюджета. Региону необходимо в кратчайшие сроки достичь общероссийского уровня показателей социально-экономического развития и уровня жизни. Такая задача была поставлена перед нами президентом России", - сказал собеседник агентства. По словам чиновника, системы здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта в Херсонской области сейчас фактически выстраиваются заново, и это требует немалых вложений. В 2023 году федеральные средства пошли на социальную поддержку, на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежной политики, туризма, развитие топливно-энергетического комплекса, восстановление промышленности, транспорта, дорожной инфраструктуры, цифровой трансформации, агропромышленного комплекса, охрану окружающей среды, развитие ЖКХ и на другие социально значимые направления.
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общество, жкх, херсонская область , россия
Общество, ЖКХ, Херсонская область , Россия
Херсонская область получит около ста миллиардов рублей на соцразвитие

Херсонская область получит около ста миллиардов рублей на социальное развитие

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФлаги России
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ГЕНИЧЕСК, 23 ноя - РИА Новости. Херсонская область в 2023 году получила на социально-экономическое развитие из федерального бюджета около 92 миллиардов рублей, на 2024 год на эти цели запланировано выделение области суммы около 100 миллиардов рублей, сообщили журналистам в министерстве социального развития Херсонской области.
«
"В 2023 году около 92 миллиардов получили, на 2024 год получим около 100 миллиардов. В следующем году самая значительная часть пойдет на социальный блок: пенсии и льготы", - сказал представитель министерства.
В области сейчас активно строятся дороги, принимаются региональные законы о льготах и субсидиях для определенных категорий граждан. Внедряется программа материнского капитала.
"Все социальные программы, осуществляемые на Херсонщине, реализуются на средства, выделяемые из федерального бюджета. Региону необходимо в кратчайшие сроки достичь общероссийского уровня показателей социально-экономического развития и уровня жизни. Такая задача была поставлена перед нами президентом России", - сказал собеседник агентства.
По словам чиновника, системы здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта в Херсонской области сейчас фактически выстраиваются заново, и это требует немалых вложений. В 2023 году федеральные средства пошли на социальную поддержку, на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежной политики, туризма, развитие топливно-энергетического комплекса, восстановление промышленности, транспорта, дорожной инфраструктуры, цифровой трансформации, агропромышленного комплекса, охрану окружающей среды, развитие ЖКХ и на другие социально значимые направления.
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