https://ria.ru/20231123/sochi-1911271763.html

В Сочи появятся новые туристические маршруты

В Сочи появятся новые туристические маршруты - РИА Новости, 23.11.2023

В Сочи появятся новые туристические маршруты

Власти Сочи начали благоустройство новых туристических маршрутов, дорожной инфраструктуры и разработку культурной программы в рамках подготовки Всемирного... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:47

2023-11-23T11:47

2023-11-23T11:47

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СОЧИ, 23 ноя – РИА Новости. Власти Сочи начали благоустройство новых туристических маршрутов, дорожной инфраструктуры и разработку культурной программы в рамках подготовки Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сочи, сообщила первый заместитель мэра курорта по экономике и финансам Светлана Калинина. "Сочи активно готовится к встрече гостей на высоком уровне. Благоустраиваются новые туристические маршруты, идет реконструкция и обновление зон притяжения, готовятся к установке малые архитектурные формы, ведется работа по обновлению дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, готовится культурная программа", – написала Калинина в своем Telegram-канале. Она отметила, что на курорте уже создана рабочая группа, которая будет контролировать процесс подготовки к фестивалю.

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