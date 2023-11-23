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СМИ: число отставок в палате представителей США поставило новый рекорд - РИА Новости, 23.11.2023
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14:33 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/smi-1911346935.html
СМИ: число отставок в палате представителей США поставило новый рекорд
СМИ: число отставок в палате представителей США поставило новый рекорд - РИА Новости, 23.11.2023
СМИ: число отставок в палате представителей США поставило новый рекорд
Число заявлений законодателей палаты представителей США об уходе в отставку стало рекордным за 12-летний период, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:33
2023-11-23T14:33
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Число заявлений законодателей палаты представителей США об уходе в отставку стало рекордным за 12-летний период, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на данные сайта Ballotpedia. "Дюжина законодателей - шесть демократов и шесть республиканцев — заявили в ноябре, что не планируют продолжать работать в конгрессе, больше всего за любой месяц, по крайней мере, с 2011 года, основываясь на данных, собранных новостным сайтом Ballotpedia", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что рост числа отставок в палате представителей США связан с тем, что республиканцы продолжают вести "мучительную внутрипартийную борьбу" по вопросу госрасходов. Так, пишет газета, в октябре "сторонники жесткой линии успешно свергли спикера Кевина Маккарти... и подвергли критике его преемника Майка Джонсона". Ранее палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля. Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечение работы правительства США до 17 ноября. Временная мера стала компромиссной - подписанный президентом Джо Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html
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в мире, сша, украина, израиль, майк джонсон, кевин маккарти, джо байден
В мире, США, Украина, Израиль, Майк Джонсон, Кевин Маккарти, Джо Байден
СМИ: число отставок в палате представителей США поставило новый рекорд

WSJ: число отставок в палате представителей США стало рекордным за 12 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Палаты представителей США в Вашингтоне
Здание Палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Число заявлений законодателей палаты представителей США об уходе в отставку стало рекордным за 12-летний период, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на данные сайта Ballotpedia.
«
"Дюжина законодателей - шесть демократов и шесть республиканцев — заявили в ноябре, что не планируют продолжать работать в конгрессе, больше всего за любой месяц, по крайней мере, с 2011 года, основываясь на данных, собранных новостным сайтом Ballotpedia", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что рост числа отставок в палате представителей США связан с тем, что республиканцы продолжают вести "мучительную внутрипартийную борьбу" по вопросу госрасходов. Так, пишет газета, в октябре "сторонники жесткой линии успешно свергли спикера Кевина Маккарти... и подвергли критике его преемника Майка Джонсона".
Ранее палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля. Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечение работы правительства США до 17 ноября.
Временная мера стала компромиссной - подписанный президентом Джо Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
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