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В Египте назвали дату перемирия в секторе Газа

В Египте назвали дату перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 23.11.2023

В Египте назвали дату перемирия в секторе Газа

Перемирие в секторе Газа может вступить в силу в пятницу, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на главу государственной информационной службы Египта Дию... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:40

2023-11-23T13:40

2023-11-23T14:31

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КАИР, 23 ноя — РИА Новости. Перемирие в секторе Газа может вступить в силу в пятницу, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на главу государственной информационной службы Египта Дию Рашвана."Ожидается, что, согласно ходу этих египетских контактов и консультаций, перемирие со всеми его условиями вступит в силу завтра, в пятницу", — сказал он.Представитель Каира отметил, что власти находятся в контакте со всеми участниками переговоров.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского и египетского чиновников сообщила, что задержка связана с тем, что палестинская сторона предоставила неполные данные по пленным в списках.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Очередное обострение произошло 7 октября, когда Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также объявлена полная блокада территории: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Сухопутные силы ЦАХАЛ окружили город Газа, а сама территория сектора фактически оказалась разделена на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231123/zalozhniki-1911280806.html

https://ria.ru/20231123/obmen-1911248336.html

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в мире, египет, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, владимир путин, оон