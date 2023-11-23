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В Египте назвали дату перемирия в секторе Газа
В Египте назвали дату перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 23.11.2023
В Египте назвали дату перемирия в секторе Газа
Перемирие в секторе Газа может вступить в силу в пятницу, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на главу государственной информационной службы Египта Дию... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:40
2023-11-23T13:40
2023-11-23T14:31
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КАИР, 23 ноя — РИА Новости. Перемирие в секторе Газа может вступить в силу в пятницу, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на главу государственной информационной службы Египта Дию Рашвана."Ожидается, что, согласно ходу этих египетских контактов и консультаций, перемирие со всеми его условиями вступит в силу завтра, в пятницу", — сказал он.Представитель Каира отметил, что власти находятся в контакте со всеми участниками переговоров.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского и египетского чиновников сообщила, что задержка связана с тем, что палестинская сторона предоставила неполные данные по пленным в списках.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Очередное обострение произошло 7 октября, когда Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также объявлена полная блокада территории: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Сухопутные силы ЦАХАЛ окружили город Газа, а сама территория сектора фактически оказалась разделена на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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в мире, египет, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, владимир путин, оон
В мире, Египет, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Владимир Путин, ООН
В Египте назвали дату перемирия в секторе Газа
Al Qahera: перемирие между Израилем и ХАМАС может вступить в силу в пятницу
КАИР, 23 ноя — РИА Новости.
Перемирие в секторе Газа может вступить в силу в пятницу, сообщил телеканал Al Qahera News
со ссылкой на главу государственной информационной службы Египта Дию Рашвана.
«
"Ожидается, что, согласно ходу этих египетских контактов и консультаций, перемирие со всеми его условиями вступит в силу завтра, в пятницу", — сказал он.
Представитель Каира отметил, что власти находятся в контакте со всеми участниками переговоров.
Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидалось, что перемирие наступит с четверга, но впоследствии сроки сдвинули.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского и египетского чиновников сообщила, что задержка связана с тем, что палестинская сторона предоставила неполные данные по пленным в списках.
Посол Израиля рассказал, как будет происходить обмен заложниками с ХАМАС
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Очередное обострение произошло 7 октября, когда Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.
СМИ узнали подробности схемы обмена пленными между ХАМАС и Израилем
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также объявлена полная блокада территории: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Сухопутные силы ЦАХАЛ окружили город Газа, а сама территория сектора фактически оказалась разделена на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.