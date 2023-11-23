https://ria.ru/20231123/sk-1911324384.html

СК пообещал приложить все усилия, чтобы найти виновных в гибели Максудова

СК пообещал приложить все усилия, чтобы найти виновных в гибели Максудова - РИА Новости, 23.11.2023

СК пообещал приложить все усилия, чтобы найти виновных в гибели Максудова

СК РФ приложит все усилия для того, чтобы виновные в гибели корреспондента "Россия 24" Бориса Максудова понесли наказание, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:47

2023-11-23T13:47

2023-11-23T18:45

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

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джанкой

борис максудов

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. СК РФ приложит все усилия для того, чтобы виновные в гибели корреспондента "Россия 24" Бориса Максудова понесли наказание, сообщает пресс-служба ведомства. "Сотрудники СК РФ скорбят об этой утрате. Многие офицеры ведомства были лично знакомы с Борисом Бахтияровичем и навсегда запомнят его как верного товарища и настоящего профессионала, служившего своей стране. Выражаем глубокие и искренние соболезнование родным и близким Бориса Бахтияровича Максудова. СК России приложит все усилия для того, чтобы виновные лица понесли заслуженное наказание", - сказали в ведомстве. В среду Минобороны сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, ему оказали помощь. Сегодня журналист Владимир Соловьев сообщил, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.

https://ria.ru/20231123/maksudov-1911318605.html

россия

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происшествия, россия, запорожская область, джанкой, борис максудов, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, общество, соловьев владимир (журналист)