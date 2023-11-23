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СК пообещал приложить все усилия, чтобы найти виновных в гибели Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 23.11.2023 (обновлено: 18:45 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/sk-1911324384.html
СК пообещал приложить все усилия, чтобы найти виновных в гибели Максудова
СК пообещал приложить все усилия, чтобы найти виновных в гибели Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
СК пообещал приложить все усилия, чтобы найти виновных в гибели Максудова
СК РФ приложит все усилия для того, чтобы виновные в гибели корреспондента "Россия 24" Бориса Максудова понесли наказание, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:47
2023-11-23T18:45
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
запорожская область
джанкой
борис максудов
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. СК РФ приложит все усилия для того, чтобы виновные в гибели корреспондента "Россия 24" Бориса Максудова понесли наказание, сообщает пресс-служба ведомства. "Сотрудники СК РФ скорбят об этой утрате. Многие офицеры ведомства были лично знакомы с Борисом Бахтияровичем и навсегда запомнят его как верного товарища и настоящего профессионала, служившего своей стране. Выражаем глубокие и искренние соболезнование родным и близким Бориса Бахтияровича Максудова. СК России приложит все усилия для того, чтобы виновные лица понесли заслуженное наказание", - сказали в ведомстве. В среду Минобороны сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, ему оказали помощь. Сегодня журналист Владимир Соловьев сообщил, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911318605.html
россия
запорожская область
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происшествия, россия, запорожская область, джанкой, борис максудов, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, общество, соловьев владимир (журналист)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Запорожская область, Джанкой, Борис Максудов, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Общество, Соловьев Владимир (журналист)
СК пообещал приложить все усилия, чтобы найти виновных в гибели Максудова

СК РФ приложит все усилия для нахождения виновных в гибели журналиста Максудова

© Фото : Борис Максудов/ВКонтактеЖурналист Борис Максудов
Журналист Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Борис Максудов/ВКонтакте
Журналист Борис Максудов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. СК РФ приложит все усилия для того, чтобы виновные в гибели корреспондента "Россия 24" Бориса Максудова понесли наказание, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"Сотрудники СК РФ скорбят об этой утрате. Многие офицеры ведомства были лично знакомы с Борисом Бахтияровичем и навсегда запомнят его как верного товарища и настоящего профессионала, служившего своей стране. Выражаем глубокие и искренние соболезнование родным и близким Бориса Бахтияровича Максудова. СК России приложит все усилия для того, чтобы виновные лица понесли заслуженное наказание", - сказали в ведомстве.
В среду Минобороны сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, ему оказали помощь. Сегодня журналист Владимир Соловьев сообщил, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.
Журналист Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
В ОП поддержали предложение посмертно наградить Максудова орденом
Вчера, 13:26
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЗапорожская областьДжанкойБорис МаксудовСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныОбществоСоловьев Владимир (журналист)
 
 
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