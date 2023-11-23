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В Анкаре пять человек погибли в ходе ссоры из-за шума соседей, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
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09:10 23.11.2023 (обновлено: 09:15 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/shum-1911234026.html
В Анкаре пять человек погибли в ходе ссоры из-за шума соседей, сообщили СМИ
В Анкаре пять человек погибли в ходе ссоры из-за шума соседей, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
В Анкаре пять человек погибли в ходе ссоры из-за шума соседей, сообщили СМИ
Пять человек, включая двух детей, застрелены из ружья в ходе ссоры между соседями из-за шума в одном из домов в столице Турции, передал телеканал NTV. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:10
2023-11-23T09:15
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, застрелены из ружья в ходе ссоры между соседями из-за шума в одном из домов в столице Турции, передал телеканал NTV. "В столице 5 человек, в том числе двое детей из одной семьи, были застрелены из ружья соседом, с которым они поссорились из-за шума", - передал телеканал. Согласно полученной информации, ссора произошла между соседями, проживающими в одном доме на улице Папатья в районе Синджан. По сообщению жильцов дома, на место происшествия были направлены полицейские и медицинские бригады. "Четыре человека одной семьи погибли на месте, один в больнице", - уточнил телеканал. Подозреваемый был задержан группами Управления безопасности. Как стало известно, между сторонами время от времени возникали ссоры из-за шума.
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в мире, анкара (провинция), турция
В мире, Анкара (провинция), Турция
В Анкаре пять человек погибли в ходе ссоры из-за шума соседей, сообщили СМИ

NTV: в Анкаре застрелили пять человек в ходе ссоры между соседями из-за шума

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, застрелены из ружья в ходе ссоры между соседями из-за шума в одном из домов в столице Турции, передал телеканал NTV.
«
"В столице 5 человек, в том числе двое детей из одной семьи, были застрелены из ружья соседом, с которым они поссорились из-за шума", - передал телеканал.
Согласно полученной информации, ссора произошла между соседями, проживающими в одном доме на улице Папатья в районе Синджан.
По сообщению жильцов дома, на место происшествия были направлены полицейские и медицинские бригады.
"Четыре человека одной семьи погибли на месте, один в больнице", - уточнил телеканал.
Подозреваемый был задержан группами Управления безопасности.
Как стало известно, между сторонами время от времени возникали ссоры из-за шума.
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В миреАнкара (провинция)Турция
 
 
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