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В Анкаре пять человек погибли в ходе ссоры из-за шума соседей, сообщили СМИ

В Анкаре пять человек погибли в ходе ссоры из-за шума соседей, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2023

В Анкаре пять человек погибли в ходе ссоры из-за шума соседей, сообщили СМИ

Пять человек, включая двух детей, застрелены из ружья в ходе ссоры между соседями из-за шума в одном из домов в столице Турции, передал телеканал NTV. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:10

2023-11-23T09:10

2023-11-23T09:15

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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, застрелены из ружья в ходе ссоры между соседями из-за шума в одном из домов в столице Турции, передал телеканал NTV. "В столице 5 человек, в том числе двое детей из одной семьи, были застрелены из ружья соседом, с которым они поссорились из-за шума", - передал телеканал. Согласно полученной информации, ссора произошла между соседями, проживающими в одном доме на улице Папатья в районе Синджан. По сообщению жильцов дома, на место происшествия были направлены полицейские и медицинские бригады. "Четыре человека одной семьи погибли на месте, один в больнице", - уточнил телеканал. Подозреваемый был задержан группами Управления безопасности. Как стало известно, между сторонами время от времени возникали ссоры из-за шума.

https://ria.ru/20231120/suzogruz-1910503194.html

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в мире, анкара (провинция), турция